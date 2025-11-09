Трагедия на Днепропетровщине: Сырский объяснил, как враг узнал о месте сбора военных (видео)

Российские войска, вероятно, узнали о месте сбора украинских военных на Днепропетровщине через взломанный групповой чат в соцсетях, что привело к трагедии с многочисленными жертвами. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил информацию и сообщил, что расследование инцидента продолжается.

Об этом после телефонного разговора с генералом ВСУ Александром Сырским рассказала журналистка ТСН Алла Мазур в эфире телемарафона.

По ее словам, Сырский выразил искренние соболезнования семьям погибших военных и подтвердил, что продолжается серьезное внутреннее расследование, которое проводится параллельно со следствием Государственного бюро расследований (ГБР).

Главнокомандующий подчеркнул, что проблема заключалась не только в нарушении запрета на проведение торжеств в прифронтовых районах. По его словам, в одном из батальонов Днепропетровщины снова использовался групповой чат в социальных сетях, что, вероятно, позволило врагу получить информацию о собраниях военных.

"Именно взломав сети, вероятнее всего, россияне узнали о месте сбора личного состава", — подчеркнул Сырский.

Он также сообщил, что эту трагедию обсудили с командирами корпусов и принятые дисциплинарные решения должны свести к нулю риски повторения подобных ситуаций.

ВС РФ нанесли удар по месту награждения военных ВСУ: что известно

Напомним, что 1 ноября российские войска нанесли удар по нескольким громадам Днепропетровской области, в частности Никопольской, Песчанской, Покровской, Марганецкой и Червоногригорьевской. В результате атаки погибли и были ранены военнослужащие ВСУ и гражданские. По факту удара правоохранительные и силовые структуры провели проверку обстоятельств и соблюдения требований Главнокомандующего и Генерального штаба.

В частности, в тылу, во время церемонии награждения на плацу, погиб Владимир Святненко — брат журналиста ТСН и опытный боец ВСУ. Кроме этого, как отметила, журналистка ТСН Алла Мазур в результате удара погиб фотограф издания "Ukraїner" Константин Гузенко.

3 ноября работники Государственного бюро расследований начали следствие по факту гибели и травмирования военных после ракетного удара в Днепропетровской области, и впоследствии было объявлено подозрение командиру одного из батальонов, который, несмотря на запрет Генштаба, собрал построение для проведения торжеств.

Также Фокус писал, что, по мнению экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, такие инциденты повторяются, поскольку отсутствует "культура привлечения к ответственности".