Трагедія на Дніпропетровщині: Сирський пояснив, як ворог дізнався про місце збору військових (відео)

Російські війська, ймовірно, дізналися про місце збору українських військових на Дніпропетровщині через зламаний груповий чат у соцмережах, що призвело до трагедії з численними жертвами. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив інформацію та повідомив, що розслідування інциденту триває.

Про це після телефонної розмови з генералом ЗСУ Олександром Сирським розповіла журналістка ТСН Алла Мазур в ефірі телемарафону.

За її словами, Сирський висловив щирі співчуття родинам загиблих військових і підтвердив, що триває серйозне внутрішнє розслідування, яке проводять паралельно зі слідством Державного бюро розслідувань (ДБР).

Головнокомандувач підкреслив, що проблема полягала не лише в порушенні заборони на проведення урочистостей у прифронтових районах. За його словами, в одному з батальйонів Дніпропетровщини знову використовувався груповий чат у соціальних мережах, що, ймовірно, дозволило ворогу отримати інформацію про зібрання військових.

"Саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про місце збору особового складу", — наголосив Сирський.

Він також повідомив, що цю трагедію обговорили з командирами корпусів і ухвалені дисциплінарні рішення мають звести до нуля ризики повторення подібних ситуацій.

ЗС РФ завдали удару по місцю нагородження військових ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що 1 листопада російські війська завдали удару по кількох громадах Дніпропетровської області, зокрема Нікопольській, Піщанській, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській. Внаслідок атаки загинули та були поранені військовослужбовці ЗСУ та цивільні. За фактом удару правоохоронні та силові структури провели перевірку обставин і дотримання вимог Головнокомандувача та Генерального штабу.

Зокрема, у тилу, під час церемонії нагородження на плацу, загинув Володимир Святненко — брат журналіста ТСН та досвідчений боєць ЗСУ. Окрім цього, як зазначила, журналістка ТСН Алла Мазур внаслідок удару загинув фотограф видання "Ukraїner" Костянтин Гузенко.

3 листопада працівники Державного бюро розслідувань розпочали слідство за фактом загибелі та травмування військових після ракетного удару на Дніпропетровщині, і згодом було оголошено підозру командиру одного з батальйонів, який попри заборону Генштабу зібрав шикування для проведення урочистостей.

Також Фокус писав, що, на думку ексспікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, такі інциденти повторюються, оскільки відсутня "культура притягнення до відповідальності".