Как ВС РФ пытались прорваться на Яблоковое и какое состояние Гуляйполя: что происходит (видео)

Украинское командование доложило о возвращении контроля над едва заметным на карте селом Яблоковое на Гуляйпольском направлении. Вооруженные силы Российской Федерации пытаются скрытно пробраться на позиции Вооруженных сил Украины, но их обнаруживают и уничтожают. На карте боевых действий проекта DeepState Яблоковое Запорожской области находится в красной зоне.

На южном отрезке фронта за прошедшие сутки зафиксировали 30 штурмов ВС РФ, из них 15 — на Александровском направлении [севернее Гуляйполя — ред.], рассказал представитель Сил обороны Юга Валерий Волошин агентству "Укринформ". Враг применил особую тактику и все же смог прорваться в нескольких точках украинской обороны. О каких именно точках на карте идет речь, спикер не уточнил.

Заявление Волошина появилось в сети около 15 часов 13 ноября. Как пояснил представитель командования, ежедневно россияне посылают несколько групп, которые пытаются тайно инфильтроваться через украинские позиции. Чтобы обезвредить такие группы, ВСУ проводят "поисково-ударные действия".

"Ежедневно фиксируем до десятка таких боевых столкновений, когда мы уничтожаем подобные вражеские группы", — сказал он.

На Гуляйпольском направлении, по словам спикера, подразделения ВС РФ остановили, когда они пытались прорваться в Яблоковое. На Александровском направлении россияне атаковали по всему фронту, чтобы продвинуться дальше на запад.

"Противник применял тактику инфильтрации, пытаясь незаметно, скрыто проникнуть в глубину нашей обороны. Это несколько групп вражеских. С ними мы проводим поисково-ударные действия по выявлению таких групп. Ежедневно фиксируем до десятка таких боевых столкновений, когда мы уничтожаем подобные вражеские группы", — заявил Волошин.

Бои под Гуляйполем — события в Яблоковом и Ровнополье

На карте проекта DeepState по состоянию на 12 ноября населенный пункт Яблоковое, а также Ровнополье, находится в красной зоне, то есть — в оккупации ВС РФ. Расстояние от Яблоковое до северо-восточных окраин Гуляйполя — около 6 км, от Марфополя до юго-восточных окраин — 2 км. Кроме того, таймлайн проекта показывает, что россияне продвинулись в Ровнополье на 1 км на запад.

Бои под Гуляйполем — карта боев станов на 12 ноября Фото: DeepState

Утром 13 ноября военный ВСУ с позывным "Мучной" в Telegram-канале описал ситуацию на Александровском направлении, которое проходит в тылу Гуляйполя. По его словам, россияне "вонзили клин в нашу оборону и забрали еще одну позицию". Выяснилось, что враг зашел на окраины Орестополя, а украинцы "держатся на кромке". Боец предупредил, что может посыпаться оборона Великомихайловского укрепрайона, который могут окружить с трех сторон.

Отметим, 12 ноября украинские военные сообщили, что им пришлось отойти на Гуляйпольском направлении. Также указывается, что россияне активизировались только сутки назад.

Напоминаем, 11 ноября боец ВСУ с позывным "Алекс" объяснил, как развивалась ситуация под Гуляйполем и в какую сторону могут двинуться ВС РФ.