Як ЗС РФ намагались прорватись на Яблукове та який стан Гуляйполя: що відбувається (відео)

Українське командування доповіло про повернення контролю над ледь помітним на карті селом Яблукове на Гуляйпільському напрямку. Збройні сили Російської Федерації намагаються приховано пробратись на позиції Збройних сил України, але їх виявляють та знищують. На карті бойових дій проєкту DeepState Яблукове Запорізької області перебуває у червоній зоні.

На південному відрізку фронту протягом минулої доби зафіксували 30 штурмів ЗС РФ, з них 15 — на Олександрівському напрямку [північніше Гуляйполя — ред.], розповів речник Сил оборони Півдня Валерій Волошин агентству "Укрінформ". Ворог застосував особливу тактику і все ж зміг прорватись у кількох точках української оборони. Про які саме точки на карті ідеться, речник не уточнив.

Заява Волошина з'явилась у мережі близько 15 год 13 листопада. Як пояснив представник командування, щодня росіяни посилають кілька груп, які намагаються таємно інфільтруватись через українські позиції. Щоб знешкодити такі групи, ЗСУ проводять "пошуково-ударні дії".

"Щодня фіксуємо до десятка таких бойових зіткнень, коли ми знищуємо подібні ворожі групи", — сказав він.

На Гуляйпільському напрямку, зі слів спікера, підрозділи ЗС РФ спинили, коли вони намагались прорватись у Яблукове. На Олександрівському напрямку росіяни атакували по усьому фронту, щоб просунутись далі на захід.

"Противник застосовував тактику інфільтрації, намагаючись непомітно, приховано проникнути в глибину нашої оборони. Це декілька груп ворожих. З ними ми проводимо пошуково-ударні дії з виявлення таких груп. Щодня фіксуємо до десятка таких бойових зіткнень, коли ми знищуємо подібні ворожі групи", — заявив Волошин.

Бої під Гуляйполем — події у Яблуковому та Рівнопіллі

На карті проєкту DeepState станом на 12 листопада населений пункт Яблукове, а також Рівнопілля, перебуває у червоній зоні, тобто — в окупації ЗС РФ. Відстань від Яблукового до північно-східних околиць Гуляйполя — близько 6 км, від Марфополя до південно-східних околиць — 2 км. Крім того, таймлайн проєкту показує, що росіяни просунулись у Рівнопіллі на 1 км на захід.

Бої під Гуляйполем - карта боїв станов на 12 листопада Фото: DeepState

Зранку 13 листопада військовий ЗСУ з позивним "Мучной" в Telegram-каналі описав ситуацію на Олександрівському напрямку, який проходить в тилу Гуляйполя. З його слів, росіяни "встромили клин у нашу оборону і забрали ще одну позицію". З'ясувалось, що ворог зайшов на околиці Орестополя, а українці "тримаються на кромці". Боєць попередив, що може посипатись оборона Великомихайлівського укріпрайону, який можуть оточити з трьох боків.

Зазначимо, 12 листопаді українські військові повідомили, що їм довелось відійти на Гуляйпільському напрямку. Також вказується, що росіяни активізувались лише добу тому.

Нагадуємо, 11 листопада боєць ЗСУ з позивним "Алекс" пояснив, як розвивалась ситуація під Гуляйполем та у який бік можуть рушити ЗС РФ.