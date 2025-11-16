Подкрался незамеченным: наземный дрон-камикадзе К-2 впервые ликвидировал группу россиян (видео)

Бойцы бригады К-2 впервые применили наземный роботизированный комплекс для ликвидации россиян. Ранее такие дроны использовали только для логистических и эвакуационных миссий.

Видео первой успешной боевой работы дрона-камикадзе показала 20 отдельная бригада беспилотных систем К-2 в Facebook. Пилот НРК с позывным "Миксер" рассказал детали операции.

На первых кадрах НРК едет по дороге мимо 120-мм мины. Вскоре оператор замечает слева трех военных. Боец откатил дрон назад и затаился, чтобы узнать, кого именно он видит — ему доложили, что у дороги идут россияне. Когда "Миксер" понял, что его машину не заметили, решил аккуратно ехать дальше.

"Вот эти трое ребят вражеской национальности — вообще не видят меня! Думаю: ну и хорошо, сейчас я потихоньку поеду за вами. И тут один начинает разворачиваться, думаю: ну все, меня увидели, сейчас начнется стрельба. Оказывается, что нет — он что-то потерял, что-то выпустил", — рассказывает украинский военный в видео.

Боец подождал, пока оккупанты зайдут под мост, направил к ним машину и активировал взрывное устройство. Один из вражеских военных в результате взрыва погиб сразу, другой получил ранения, а третий находился в состоянии шока — окончательно ликвидировать группу помогли операторы FPV-дронов.

Напомним, 4 ноября СМИ писали о новом наземном роботе Tarantul Cargo от компании-производителя агротехники "Электроагротехника". Дрон, который тестируют в Украине, может перевозить до 300 кг груза.

12 ноября медиа рассказывали, что в ВСУ заработает система, в которой один оператор будет управлять 100 БПЛА.