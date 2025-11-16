Підкрався непоміченим: наземний дрон-камікадзе К-2 вперше ліквідував групу росіян (відео)

Бійці бригади К-2 вперше застосували наземний роботизований комплекс для ліквідації росіян. Раніше такі дрони використовували лише для логістичних й евакуаційних місій.

Відео першої успішної бойової роботи дрона-камікадзе показала 20 окрема бригада безпілотних систем К-2 у Facebook. Пілот НРК з позивним "Міксер" розповів деталі операції.

На перших кадрах НРК їде дорогою повз 120-мм міну. Невдовзі оператор помічає ліворуч трьох військових. Боєць відкотив дрон назад та зачаївся, щоб дізнатися, кого саме він бачить — йому доповіли, що біля дороги йдуть росіяни. Коли "Міксер" зрозумів, що його машину не помітили, вирішив акуратно їхати далі.

"Ось ці троє хлопців ворожої національності — взагалі не бачать мене! Думаю: ну і добре, зараз я потихеньку поїду за вами. І тут один починає розвертатися, думаю: ну все, мене побачили, зараз почнеться стрільба. Виявляється, що ні — він щось загубив, щось випустив", — розповідає український військовий у відео.

Відео дня

Боєць зачекав, поки окупанти зайдуть під міст, скерував до них машину та активував вибуховий пристрій. Один із ворожих військових внаслідок вибуху загинув одразу, інший дістав поранення, а третій перебував у стані шоку — остаточно ліквідувати групу допомогли оператори FPV-дронів.

Нагадаємо, 4 листопада ЗМІ писали про нового наземного робота Tarantul Cargo від компанії-виробника агротехніки "Електроагротехніка". Дрон, який тестують в Україні, може перевозити до 300 кг вантажу.

12 листопада медіа розповідали, що в ЗСУ запрацює система, в якій один оператор керуватиме 100 БПЛА.