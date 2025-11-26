Выкопали колодец: СМИ показали окоп, в котором боевой медик Тищенко провел почти 500 дней (видео)

Боевой медик взвода 30 ОМБр ВСУ Сергей "Ветер" Тищенко непрерывно провел 471 день вместе с тремя побратимами в окопе под землей в Донецкой области, забаррикадировавшись от внешнего мира. Военные, которые сидели без воды неделями, выкопали самостоятельно колодец.

Колодец достиг глубины трех метров: его Сергей Тищенко вместе с побратимами копали с помощью рук и лопаток. Об этом рассказала журналистка Юлия Кириенко, обнародовав видеоролик, демонстрирующий окоп, в своем Telegram-канале.

От внешнего мира и российских FPV-дронов, которые постоянно летали в местности, "Ветер" вместе с собратьями были отделены мешками с глиной.

Военные, которые сидели без еды и воды неделями, получали продукты с помощью дронов. Однако с поставками воды у них были большие трудности.

"С ней постоянно были проблемы", — рассказал боевой медик.

Воду можно было доставить дронами, однако бутылки, падающие на землю, разбивались из-за ударов. Тогда военные придумали, как сделать так, чтобы иметь доступ к жизненно необходимой воде, самостоятельно выкопав колодец вглубь трех метров под землей.

Перед этим, 21 ноября, в ТСН обнародовали интервью с боевым медиком, в котором тот рассказывал о жизни в окопе на протяжении почти 500 дней. Он в частности поделился, что после выхода из окопа наиболее необычным было спокойно ходить в полный рост.

Военный делился, что высота помещения, в котором он находился с побратимами, местами достигала полутора метров. Однако после того, как помещение частично было завалено, в течение нескольких месяцев им приходилось ползать на коленях.

Напомним, 25 ноября аналитики канала DeepState сообщили, что армия России активизировала действия на севере Донецкой области, сейчас есть данные о проникновении врага в районе Северска.

Также 25 ноября командир 19-го армейского корпуса бригадный генерал Александр Бакулин опроверг заявления россиян о "зачистке" центра Константиновки.