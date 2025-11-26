Викопали криницю: ЗМІ показали окоп, в якому бойовий медик Тищенко провів майже 500 днів (відео)

Бойовий медик взводу 30 ОМБр ЗСУ Сергій "Вітер" Тищенко безперервно провів 471 день разом із трьома побратимами в окопі під землею на Донеччині, забарикадовані від зовнішнього світу. Військові, які сиділи без води тижнями, викопали самотужки криницю.

Криниця сягнула глибиною трьох метрів: її Сергій Тищенко разом з побратимами копали за допомогою рук та лопаток. Про це розповіла журналістка Юлія Кирієнко, оприлюднивши відеоролик, який демонструє окоп, у своєму Telegram-каналі.

Від зовнішнього світу та російських FPV-дронів, які постійно літали у місцевості, "Вітер" разом з побратимами були відокремлені мішками з глиною.

Військові, які сиділи без їжі та води тижнями, отримували продукти за допомогою дронів. Однак з постачанням води у них були великі труднощі.

"Із нею постійно були проблеми", — розповів бойовий медик.

Воду можна було доставити дронами, однак пляшки, що падали на землю, розбивалися через удари. Тоді військові придумали, як зробити так, щоб мати доступ до життєво необхідної води, самотужки викопавши криницю углиб трьох метрів під землею.

Відео дня

Перед цим, 21 листопада, у ТСН оприлюднили інтерв'ю з бойовим медиком, в якому той розповідав про життя в окопі упродовж майже 500 днів. Він зокрема поділився, що після виходу з окопу найбільш незвичним було спокійно ходити в повний зріст.

Військовий ділився, що висота приміщення, в якому він перебував із побратимами, місцями сягала півтора метра. Однак після того, як приміщення частково було завалене, упродовж кількох місяців їм доводилося повзати на колінах.

Нагадаємо, 25 листопада аналітики каналу DeepState повідомили, що армія Росії активізувала дії на півночі Донецької області, наразі є дані про проникнення ворога в районі Сіверська.

Також 25 листопада командир 19-го армійського корпусу бригадний генерал Олександр Бакулін спростував заяви росіян про "зачистку" центру Костянтинівки.