"По плану Генштаба": у Путина анонсировали новые массированные удары по Украине и назвали цели

Российская армия продолжает наносить удары по территории Украины, атакуя инфраструктуру, и готовится к новым массированным обстрелам, следуя "плану Генштаба".

У российских военных продолжается выполнение задачи по массированным "ответным" ударам по "по объектам украинского военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре". Об этом главе Кремля Владимиру Путину доложил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов во время визита российского лидера на один из пунктов управления Объединенной группировки войск, пишут росСМИ.

Герасимов заявил Путину, что ВС РФ продолжают наносить "массированные ответные удары" по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Как подчеркнул глава российского Генштаба, ВС РФ бьют по тем энергетическим элементам инфраструктуры, которые якобы "обеспечивают военно-промышленный комплекс" Украины.

Стоит заметить, что на самом деле россияне атакуют гражданскую инфраструктуру Украины. Так, во время одного из последних массированных ракетно-дронных обстрелов в ночь на 29 ноября ВС РФ повредили энергообъекты в ряде областей, из-за чего в Киеве было обесточено полмиллиона потребителей, а также тысячи жителей Киевской и Харьковской областей.

Герасимов также сказал Путину о том, что в его планах — следующие удары по "объектам украинского военно-промышленного комплекса", а также атаки по энергетике Украины.

Напомним, кроме этого 1 декабря росСМИ заявили, что Путин поручил российской армии создать "зону безопасности" вдоль границы Украины.

Также Путину доложили о "захвате" Волчанска и Покровска: Фокус узнал, что на самом деле происходит на линии фронта.