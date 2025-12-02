"За планом Генштабу": у Путіна анонсували нові масовані удари по Україні і назвали цілі

Російська армія продовжує завдавати ударів по території України, атакуючи інфраструктуру, і готується до нових масованих обстрілів, дотримуючись "плану Генштабу".

У російських військових триває виконання завдання щодо масованих "відповідних" ударів по "по об'єктах українського військово-промислового комплексу і енергетичній інфраструктурі". Про це очільнику Кремля Володимиру Путіну доповів начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов під час візиту російського лідера на один із пунктів управління Об'єднаного угруповання військ, пишуть росЗМІ.

Герасимов заявив Путіну, що ЗС РФ продовжують завдати "масовані відповідні удари" по об'єктах української енергетичної інфраструктури. Як підкреслив голова російського Генштабу, ЗС РФ б'ють по тих енергетичних елементах інфраструктури, які нібито "забезпечують військово-промисловий комплекс" України.

Варто зауважити, що насправді росіяни атакують цивільну інфраструктуру України. Так, під час одного з останніх масованих ракетно-дронових обстрілів у ніч на 29 листопада ЗС РФ пошкодили енергооб'єкти у низці областей, через що у Києві було знеструмлено пів мільйона споживачів, а також тисячі мешканців Київської та Харківської областей.

Герасимов також сказав Путіну про те, що у його планах — наступні удари по "об'єктах українського військово-промислового комплексу", а також атаки по енергетиці України.

Нагадаємо, окрім цього 1 грудня росЗМІ заявили, що Путін доручив російській армії створити "зону безпеки" вздовж кордону України.

Також Путіну доповіли про "захоплення" Вовчанська та Покровська: Фокус дізнався, що насправді відбувається на лінії фронту.