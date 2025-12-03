Уничтожение дрона Sea Baby Румынией: в СБУ ответили

Министерство национальной обороны Румынии 3 декабря сообщило о подрыве дрона Sea Baby в море на расстоянии около 36 морских миль к востоку от порта Констанцы, однако в СБУ эту информацию опровергли.

Ни один из морских дронов Sea Baby не потерян, и все они продолжают выполнять боевые задания в черном море, сообщает hromadske со ссылкой на комментарий Службы безопасности Украины журналистам.

В ведомстве заверили, что все беспилотники работают в четко определенных районах и направлены на уничтожение только законных российских целей.

"Украина неукоснительно соблюдает нормы международного права, не нарушает международные границы и с уважением относится к своим партнерам", – заверили в СБУ, еще раз подчеркнув, что Sea Baby мог попасть в территориальные воды Румынии.

Морские дроны Sea Baby – собственная разработка СБУ, которая проявила себя в войне против РФ. Их использовали, в том числе, для подрыва Керченского моста.

Відео дня

В октябре была представлена новая серия морских дронов Sea Baby, которая имеет две модификации. Они отличаются видами вооружения. Первый вариант оснащен гиростабилизированной пулеметной установкой, которая захватывает и распознает цели. Второй несет установку "Град" с десятью ракетами.

В феврале 2025 года эксперты объяснили, какое значение имеют морские дроны Sea Baby для войны в акватории Черного моря. Тактика применения безэкипажных катеров заключается в том, что они тайно приближаются к российским десантным кораблям и другим объектам, и наносят мощный удар.

Напомним, румыны якобы уничтожили беспилотник, который "угрожал судоходству в Черном море".