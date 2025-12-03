Знищення дрона Sea Baby Румунією: в СБУ відповіли

Міністерство національної оборони Румунії 3 грудня повідомило про підрив дрона Sea Baby в морі на відстані близько 36 морських миль на схід від порту Констанци, однак у СБУ цю інформацію спростували.

Жоден із морських дронів Sea Baby не втрачено, і всі вони продовжують виконувати бойові завдання в Чорному морі, повідомляє hromadske з посиланням на коментар Служби безпеки України журналістам.

У відомстві запевнили, що всі безпілотники працюють у чітко визначених районах і спрямовані на знищення тільки законних російських цілей.

"Україна неухильно дотримується норм міжнародного права, не порушує міжнародні кордони і з повагою ставиться до своїх партнерів", — запевнили в СБУ, ще раз наголосивши, що Sea Baby міг потрапити в територіальні води Румунії.

Морські дрони Sea Baby — власна розробка СБУ, яка проявила себе у війні проти РФ. Їх використовували, зокрема, для підриву Керченського мосту.

У жовтні було представлено нову серію морських дронів Sea Baby, яка має дві модифікації. Вони відрізняються видами озброєння. Перший варіант оснащений гіростабілізованою кулеметною установкою, яка захоплює і розпізнає цілі. Другий несе установку "Град" із десятьма ракетами.

У лютому 2025 року експерти пояснили, яке значення мають морські дрони Sea Baby для війни в акваторії Чорного моря. Тактика застосування безекіпажних катерів полягає в тому, що вони таємно наближаються до російських десантних кораблів та інших об'єктів, і завдають потужного удару.

