Оккупирован ли Волчанск, который ВС РФ "берут" с мая 2024 года: почему теряется город (видео)

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации действительно оккупировали новые районы Волчанска, рассказало украинское командование. При этом враг получил улицы, разрушенные в результате боевых действий. Россияне использовали погоду, проблемы с дронами и недостаток личного состава в Вооруженных силах Украины. 16 корпуса ВСУ, который держит позиции на данном направлении, показал видео с деталями боев и разрушений.

Украинские подразделения продолжают держать позиции на юге и западе Волчанска, сказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона. Главную роль в боях с россиянами играют дроны и пехота. При этом на карте аналитиков DeepState площадь оккупированной россиянами территории выросла в два раза за последние три дня.

Бои в Волчанске — комментарий Трегубова см. с 0:16

Трегубов прокомментировал ситуацию в Волчанске утром 5 декабря и ответил на вопрос, действительно ли есть продвижение ВС РФ в городе в северо-восточной части Харьковской области. По словам представителя командования, населенный пункт "фактически разрушен" и в нем почти не осталось мест, в которых бы могли закрепиться бойцы ВСУ. Российские группировки действительно продвинулись по руинам Волчанска, сказал он.

Відео дня

"В Волчанске просто фактически разрушенный город и россияне пытаются закрепиться на руинах этого города. Там есть украинские позиции в южных, в западных районах, но там просто не так много зданий, за которые вообще можно зацепиться", — прозвучало в эфире.

По словам Трегубова, основное средство, которым украинцы воюют в Волчанске, — это дроны. Россияне смогли инфильтроваться вглубь города из-за проблемной погоды и преимущества в живой силе.

"В первую очередь — это дроны, которые пытаются постоянно истребить пехоту, которая либо засела на позициях, либо пытается передвигаться. Почему россияне могут наступать и вести инфильтрационные действия? Сейчас дроны используются немного ограниченно, поэтому они реализуют свое преимущество в живой силе", — пояснил представитель группировки объединенных сил.

Бои в Волчанске — детали

О ситуации в Волчанске говорится в сообщении 14 корпуса ВСУ на странице Facebook. Бойцы опубликовали видео из города: видим, что он застроен частными домами, есть кварталы многоэтажек, но все стоит в руинах. В заметке отмечается, что Кремль отчитывается об оккупации города для давления на мировое сообщество. На самом деле несколько россиян пробралось на улицы Полевую (бывшая Папанина) и Родниковую (бывшая Пролетарская), установили "аквафреш", но их оперативно обнаружили и обезвредили, говорится в заметке от 2 декабря.

3-4 декабря аналитики проекта DeepState изменили линию боев в Волчанске, составленной на основе заявлений Генштаба, сообщений и видео украинских бойцов. На карте в центральной части города выросла красная зона оккупации: ориентировочно, 2 декабря — 5 кв. км, 3 декабря — 10 кв. км (общая площадь по карте — 25 кв. км). Последнее продвижение врага — почти на 2 км: россияне зашли еще дальше за реку Волчью, которую они форсировали еще летом.

Бои в Волчанске — карта боев по состоянию на 4 декабря, DeepState Фото: DeepState

Отметим, 2 декабря командир 29 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко рассказал о ситуации в Покровске, где россияне также пытаются наступать и разворачивать флаги. Аналогичная ситуация сложилась на Гуляйпольском направлении. Минобороны РФ заявило об оккупации Доброполья, а Генштаб опубликовал опровергающее видео.

Напоминаем, 5 декабря росСМИ опубликовали пропагандистское видео из Покровска, на котором неизвестная женщина "жаловалась" на бойцов ВСУ.