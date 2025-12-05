Чи окупований Вовчанськ, який ЗС РФ "беруть" з травня 2024 року: чому втрачається місто (відео)

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації справді окупували нові райони Вовчанська, розповіло українське командування. Водночас ворог отримав вулиці, зруйновані внаслідок бойових дій. Росіяни використали погоду, проблеми з дронами та нестачу особового складу у Збройних силах України. 16 корпус ЗСУ, який тримає позиції на цьому напрямку, показав відео з деталями боїв та руйнувань.

Українські підрозділи продовжують тримати позиції на півдні та заході Вовчанська, сказав речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону. Головну роль у боях з росіянами відіграють дрони та піхота. Водночас на карті аналітиків DeepState площа окупованої росіянами території зросла удвічі протягом останніх трьох днів.

Бої у Вовчанську — коментар Трегубова див. з 0:16

Трегубов прокоментував ситуацію у Вовчанську зранку 5 грудня та відповів на питання, чи дійсно є просування ЗС РФ у місті в північно-східній частині Харківської області. Зі слів представника командування, населений пункт "фактично зруйнований" і у ньому майже не залишилось місць, в яких би могли закріпитись бійці ЗСУ. Російські угрупування дійсно просунулись руїнами Вовчанська, сказав він.

"У Вовчанську просто фактично зруйноване місто і росіяни намагаються закріпитися на руїнах цього міста. Там є українські позиції у південних, у західних районах, але там просто не так багато будівель, за які взагалі можна зачепитися", — пролунало в ефірі.

Зі слів Трегубова, основний засіб, яким українці воюють у Вовчанську, — це дрони. Росіяни змогли інфільтруватись вглиб міста через проблемну погоду і перевагу у живій силі.

"В першу чергу — це дрони, які намагаються постійно винищити піхоту, яка або засіла на позиціях, або намагається пересуватися. Чому росіяни мають змогу наступати і вести інфільтраційні дії? Зараз дрони використовуються трішки обмежено, тому вони реалізують свою перевагу у живій силі.", — пояснив речник угрупування об'єднаних сил.

Бої у Вовчанську — деталі

Про ситуацію у Вовчанську ідеться у повідомленні 14 корпусу ЗСУ на сторінці Facebook. Бійці опублікували відео з міста: бачимо, що воно забудоване приватними будинками, є квартали багатоповерхівок, але все стоїть в руїнах. У дописі наголошується, що Кремль звітує про окупацію міста задля тиску на світову спільноту. Насправді ж кілька росіян пробралось на вулиці Польову (колишня Папаніна) та Джерельну (колишня Пролетарська), встановили "аквафреш", але їх оперативно виявили та знешкодили, ідеться у дописі від 2 грудня.

3–4 грудня аналітики проєкту DeepState змінили лінію боїв у Вовчанську, складеній на основі заяв Генштабу, дописів та відео українських бійців. На карті у центральній частині міста зросла червона зона окупації: орієнтовно, 2 грудня — 5 кв. км, 3 грудня — 10 кв. км (загальна площа по карті — 25 кв. км). Останнє просування ворога — на майже 2 км: росіяни зайшли ще далі за річку Вовчу, яку вони форсували ще влітку.

Бої у Вовчанську — карта боїв станом на 4 грудня, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, 2 грудня командир 29 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко розповів про ситуацію у Покровську, де росіяни також намагаються наступати та розгортати прапори. Аналогічна ситуація склалась на Гуляйпільському напрямку. Міноборони РФ заявило про окупацію Добропіпля, а Генштаб опублікував спростувальне відео.

Нагадуємо, 5 грудня росЗМІ опублікували пропагандистське відео з Покровська, на якому невідома жінка "скаржилась" на бійців ЗСУ.