Балістика після "Фламінго": як створюється українська ракета з швидкістю 3000 м/с, — BBC

Украинское оружейное предприятие, которое выпускает дальнобойные дроны, крылатую ракету "Фламинго" и работает над баллистикой, основал человек, который до этого работал в ІТ или торговал землей, говорится в статье агентства "BBC-Украина". Медиа опубликовало интервью с представителями компании Fire Point — главным конструктором Денисом Штилерманом и техническим директором Ириной Терех. Они рассказали, что конструкторы работают над тем, чтобы заменить западные компоненты отечественными.

Собеседники медиа ответили на вопрос, действительно ли компания начала работать над украинской баллистикой, похожей на установки "Точка-У" и "Сапсан". Выяснилось, что перед тем, как начать работу, сначала создали собственные твердотопливные двигатели, а дальше взялись за другие компоненты. Часть элементов — западные технологии, но пытаются заменить на собственные разработки.

О каких элементах баллистических ракет Fire Point шла речь:

твердотопливные двигатели — компания заверила, что может их изготавливать самостоятельно;

безлюфтовые сервоприводы — работники создали высокоточные элементы управления рулем и крыльями;

полетный контроллер — также собственная разработка;

навигационный приемник — устройство прошло испытания на скорости 3000 м/с и высоте до 120 км. Как заявил владелец, система будет работать и на больших высотах;

инерционная система навигации — пока что покупается у западного производителя, но работают над своей.

Во время разговора не сообщили, когда же ВСУ получат баллистические ракеты. Единственное, что сказали спикеры, — о новом заводе по изготовлению систем навигации (кроме завода ракетного топлива, о котором договорились ранее).

"Со следующего года мы перейдем полностью на свою инерционную систему, потому что мы строим свой собственный завод в Европе для производства этих навигационных систем", — говорится в интервью.

Кроме того, выяснились определенные детали относительно ракеты FP-5 "Фламинго". По словам Штилермана, ракету действительно создали на основе советской разработки — беспилотника Ан-141 "Стриж". Соответствующую идею озвучил Александр ">Кривоконь, но Ан-141 был слишком сложным, поэтому его максимально упростили и установили новый двигатель.

"[Ракета Фламинго] летает, запускается с помощью ускорителя твердотопливного. Раньше это были ускорители от "Стрижа", сейчас это ускорители нашего производства", — написало BBC.

Баллистические ракеты Украины — детали

Отметим, осенью 2025 года компания Fire Point показала, как будут выглядеть и какие будут иметь баллистические ракеты FP-7 и FP-9. Выяснилось, что они внешне похожи на зенитные ракеты 48Н6 от комплекса ПВО С-400. Кроме того, указывались возможные характеристики: скорость 1500-2000 м/с, дальность 200-855 км, максимальная полезная нагрузка 150-800 кг (соответственно).

Напоминаем, в ноябре народный депутат рассказал, на какой стадии внедрения находится баллистическая ракета "Сапсан" украинского производства, и уточнил, были ли испытания на территории РФ. Между тем на портале Defense Express сообщили, что боевые действия все ближе к предприятию по производству ракетного топлива.