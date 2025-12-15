"Сфальсифицировали" СЗЧ: белорусский доброволец рассказал о невыплате зарплаты и ошибках командира

Белорусский доброволец Дмитрий Палойко пожаловался на ошибочное решение командования, которое считает, что он самовольно оставил часть, рассказало медиа. Боец находился на длительном лечении, предупреждал командиров и поэтому не понимает, почему его наказывают. Инцидент с Палойко прокомментировала военный омбудсмен Ольга Решетилова.

С декабря 2023 года Палойко постоянно лечился, находился в медицинских учреждениях и не получал приказов командира о возвращении, рассказывается в статье медиа "Радио Свобода". В октябре его признали самовольно покинувшим часть и уменьшили зарплату. Позже появилось решение, что он все же вернулся на службу, но белорус не может перевестись в другое подразделение из-за неурегулированности ситуации. Журналисты рассказали о скитаниях Палойко, который присоединился к борьбе с российской агрессией еще в 2014 году. Проблемы белоруса начались, ориентировочно, в 2023 году и тянутся до сих пор.

Дмитрий Палойко присоединился к украинской армии в январе 2022 года, рассказало "Радио Свобода". В статье не указывается, в каком именно подразделении ВСУ он служил, но указано, что был сержантом танкового взвода. Впоследствии военный заболел гепатитом и был госпитализирован после пребывания на "нуле". В декабре 2023 боец вернулся на передовую, но заболел воспалением легких, а потом — туберкулезом: состоялась операция и он потерял часть легкого. После этого появились проблемы с суставами, пояснил Дмитрий журналистам. По его словам, он все время информировал воинскую часть о ситуации, поэтому не понятно, почему считалось, что речь идет о СЗЧ.

Відео дня

СЗЧ в армии — белорусский доброволец Дмитрий Палойко Фото: Радио Свобода

31 октября командир воинской части издал приказ о том, что белорусский доброволец находится в СЗЧ. В первые дни ноября Палойко прибыл в часть, которая находится в Краматорском, и подал рапорт о возвращении. Между тем бойцу, который считается нарушителем, не выплачивалась зарплата.

"[Решение о СЗЧ] сфальсифицировали, и я хочу, чтобы правоохранительные органы проверили, как его проводили", — привели журналисты слова Дмитрия.

В итоге решение о СЗЧ заменили решением о том, что военный вернулся на службу. Вместе с тем бойцу не вернули выплаты, а перевели в роту резерва. Военный через соцсети обратился к командованию и общественности, заявив, что против него "сфабриковали СЗЧ", а теперь он не получает положенные деньги и не может перевестись в другое подразделение, например, в ПВО.

"11 ноября было признано, что он вернулся на службу после "побега", и все выплаты должны быть восстановлены. Но этого не произошло", — написало медиа.

В статье объяснили, что обратились за комментарием к военному омбудсмену Ольге Решетиловой. Чиновница заявила, что пока не может ничем помочь, поскольку не провела проверку. Между тем Дмитрий Палойко, после публикаций в соцсетях, получил направление на лечение и выедет из Краматорска.

СЗЧ в армии — детали

Отметим, Фокус писал о вопросе СЗЧ в ВСУ, поскольку, согласно данным портала "Опендатабот", в 2025 году открыли более 160 тыс. производств против бойцов. Между тем источники журналистов в армии сообщили, что бойцов, которые самовольно оставили часть, а потом вернулись, решили переводить только в штурмовые войска.

Напоминаем, в декабре украинское командование рассказало о реформах в армии, системе мобилизации и правилах распределения пополнения по бригадам ВСУ.