"Сфальсифікували" СЗЧ: білоруський доброволець розповів про невиплату зарплати і помилки командира

Білоруський доброволець Дмитро Палойко поскаржився на помилкове рішення командування, яке вважає, що він самовільно залишив частину, розповіло медіа. Боєць перебував на тривалому лікуванні, попереджав командирів і тому не розуміє, чому його карають. Інцидент з Палойком прокоментувала військова омбудсменка Ольга Решетілова.

З грудня 2023 року Палойко постійно лікувався, перебував у медичних закладах та не отримував наказів командира про повернення, розповідається у статті медіа "Радіо Свобода". У жовтні його визнали таким, що самовільно залишив частину, і зменшили зарплату. Згодом з'явилось рішення, що він справді повернувся на службу, але білорус не може перевестись в інший підрозділ через неврегульованість ситуації. Журналісти розповіли про поневіряння Палойко, який долучився до боротьби з російською агресією ще у 2014 році. Проблеми білоруса почались, орієнтовно, у 2023 році й тягнуться до сьогодні.

Дмитро Палойко долучився до української армії у січні 2022 року, розповіло "Радіо Свобода". У статті не вказується, у якому саме підрозділі ЗСУ він служив, але зазначено, що був сержантом танкового взводу. Згодом військовий захворів на гепатит і його госпіталізували після перебування на "нулі". У грудні 2023 боєць повернувся на передову, але захворів на запалення легенів, а згодом — на туберкульоз: відбулась операція і він втратив частину легені. Після цього з'явились проблеми з суглобами, пояснив Дмитро журналістам. З його слів, він весь час інформував військову частину про ситуацію, тому не зрозуміло, чому вважалось, що ідеться про СЗЧ.

Відео дня

СЗЧ в армії - білоруський доброволець Дмитро Палойко Фото: Радіо Свобода

31 жовтня командир військової частини видав наказ про те, що білоруський доброволець перебуває у СЗЧ. У перші дні листопада Палойко прибув у частину, яка перебуває у Краматорському, і подав рапорт про повернення. Тим часом бійцю, який вважається порушником, не виплачувалась зарплата.

"[Рішення про СЗЧ] сфальсифікували, і я хочу, щоб правоохоронні органи перевірили, як його проводили", — навели журналісти слова Дмитра.

Врешті рішення про СЗЧ заміняють рішенням про те, що військовий повернувся на службу. Разом з тим бійцю не повернули виплати, а перевели у роту резерву. Військовий через соцмережі звернувся до командування та громадськості, заявивши, що проти нього "сфабрикували СЗЧ", а тепер він не отримує належні гроші та не може перевестись в інший підрозділ, наприклад, у ППО.

"11 листопада було визнано, що він повернувся на службу після "втечі", і всі виплати мають бути відновлені. Але цього не сталося", — написало медіа.

У статті пояснили, що звернулись за коментарем до військової омбудсменки Ольги Решетілової. Посадовиця заявила, що поки не може нічим допомогти, оскільки не провела перевірку. Тим часом Дмитро Палойко, після публікацій у соцмережах, отримав направлення на лікування та виїде з Краматорська.

СЗЧ в армії — деталі

Зазначимо, Фокус писав про питання СЗЧ в ЗСУ, оскільки, згідно з даними порталу "Опендатабот", у 2025 році відкрили понад 160 тис. проваджень проти бійців. Тим часом джерела журналістів у війську повідомили, що бійців, які самовільно залишили частину, а потім повернулись, вирішили переводити лише в штурмові частини.

Нагадуємо, в грудні українське командування розповіло про реформи в армії, системі мобілізації та правилах розподілу поповнення по бригадах ЗСУ.