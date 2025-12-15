"Сфальсифікували" СЗЧ: білоруський доброволець розповів про невиплату зарплати і помилки командира
Білоруський доброволець Дмитро Палойко поскаржився на помилкове рішення командування, яке вважає, що він самовільно залишив частину, розповіло медіа. Боєць перебував на тривалому лікуванні, попереджав командирів і тому не розуміє, чому його карають. Інцидент з Палойком прокоментувала військова омбудсменка Ольга Решетілова.
З грудня 2023 року Палойко постійно лікувався, перебував у медичних закладах та не отримував наказів командира про повернення, розповідається у статті медіа "Радіо Свобода". У жовтні його визнали таким, що самовільно залишив частину, і зменшили зарплату. Згодом з'явилось рішення, що він справді повернувся на службу, але білорус не може перевестись в інший підрозділ через неврегульованість ситуації. Журналісти розповіли про поневіряння Палойко, який долучився до боротьби з російською агресією ще у 2014 році. Проблеми білоруса почались, орієнтовно, у 2023 році й тягнуться до сьогодні.
Дмитро Палойко долучився до української армії у січні 2022 року, розповіло "Радіо Свобода". У статті не вказується, у якому саме підрозділі ЗСУ він служив, але зазначено, що був сержантом танкового взводу. Згодом військовий захворів на гепатит і його госпіталізували після перебування на "нулі". У грудні 2023 боєць повернувся на передову, але захворів на запалення легенів, а згодом — на туберкульоз: відбулась операція і він втратив частину легені. Після цього з'явились проблеми з суглобами, пояснив Дмитро журналістам. З його слів, він весь час інформував військову частину про ситуацію, тому не зрозуміло, чому вважалось, що ідеться про СЗЧ.
31 жовтня командир військової частини видав наказ про те, що білоруський доброволець перебуває у СЗЧ. У перші дні листопада Палойко прибув у частину, яка перебуває у Краматорському, і подав рапорт про повернення. Тим часом бійцю, який вважається порушником, не виплачувалась зарплата.
"[Рішення про СЗЧ] сфальсифікували, і я хочу, щоб правоохоронні органи перевірили, як його проводили", — навели журналісти слова Дмитра.
Врешті рішення про СЗЧ заміняють рішенням про те, що військовий повернувся на службу. Разом з тим бійцю не повернули виплати, а перевели у роту резерву. Військовий через соцмережі звернувся до командування та громадськості, заявивши, що проти нього "сфабрикували СЗЧ", а тепер він не отримує належні гроші та не може перевестись в інший підрозділ, наприклад, у ППО.
"11 листопада було визнано, що він повернувся на службу після "втечі", і всі виплати мають бути відновлені. Але цього не сталося", — написало медіа.
У статті пояснили, що звернулись за коментарем до військової омбудсменки Ольги Решетілової. Посадовиця заявила, що поки не може нічим допомогти, оскільки не провела перевірку. Тим часом Дмитро Палойко, після публікацій у соцмережах, отримав направлення на лікування та виїде з Краматорська.
СЗЧ в армії — деталі
Зазначимо, Фокус писав про питання СЗЧ в ЗСУ, оскільки, згідно з даними порталу "Опендатабот", у 2025 році відкрили понад 160 тис. проваджень проти бійців. Тим часом джерела журналістів у війську повідомили, що бійців, які самовільно залишили частину, а потім повернулись, вирішили переводити лише в штурмові частини.
Нагадуємо, в грудні українське командування розповіло про реформи в армії, системі мобілізації та правилах розподілу поповнення по бригадах ЗСУ.