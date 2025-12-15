ВС РФ охотятся на журналистов в Купянске: почему PRESS больше не защищает, — корреспондентка

Корреспондент Юлия Кириенко-Меринова заявила, что не может работать в Купянске в соответствии с международными нормами, поскольку россияне прицельно бьют по группам прессы. Кроме того, есть опасность от действий ВС РФ, которые проникали в город в гражданской одежде, выдавая себя за мирных жителей. Какие меры являются лучшей защитой, чем надпись PRESS на бронежилете, и почему россияне стреляют по представителям медиа?

Съемочные группы, которые работают на фронте в Купянске, могут оказаться под ударом подразделений ВС РФ, которые бьют по людям с надписью PRESS, написала Кириенко-Меринова на странице Facebook. Выяснилось, что россияне выслеживают журналистов и стреляют, поскольку думают, что те находятся рядом с позициями Сил обороны. Корреспондентка объяснила, что она, как работница медиа, вынуждена отказаться от гражданской одежды, синего бронежилета и каски с надписью, и таким образом нарушить международные нормы.

Сообщение об опасности для журналистов в Купянске появилось днем 15 декабря. Кириенко-Меринова отметила, что из-за дронов война стала другой, поскольку международная экипировка не защищает от воздушных атак россиян. Кроме того, определенную роль играет тактика военных ВС РФ, которые проникали в Купянск под видом гражданских. При таких условиях журналисты, для большей безопасности, должны как-то отличаться от жителей города. Лучше одеться в военную форму и, кроме того, иметь помповое ружье, написала она.

"Когда враг в дрон видит перемещение группы с надписью PRESS в определенную точку, он точно насыплет в эту точку, понимая, что там может быть что-то важное. Потому что журналисты же просто так по линии фронта не ходят", — отметила корреспондентка.

Если одеваться в форму, а не в гражданское, это убережет, жизнь, поскольку и ВСУ точно будут видеть, кто свой, а кто чужой, говорится в заметке.

Бои в Купянске — Кириенко-Меринова об угрозах для журналистов Фото: Скриншот

Бои в Купянске — детали

Отметим, 12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об улучшении ситуации в Купянске: украинские войска провели спецоперацию и выбили ВС РФ из северо-западных регионов города. Выяснилось, что командование создало объединение из нескольких подразделений, которые сначала перерезали логистику через реку Оскол, затем заблокировали российскую группировку и начали зачистку городских улиц. На карте боевых действий появилась свежая освобожденная территория, обозначенная "голубым цветом" и площадью 40 кв. км.

Бои в Купянске — карта боев по состоянию на 12 декабря Фото: DeepState

Тогда же появилось видео от президента Украины Владимира Зеленского, который записал обращение на фоне стелы на въезде в Купянск. Президент подтвердил успешную спецоперацию и заявил, что Россия не оккупировала город, хотя Генштаб ВС РФ заявил об этом еще 21 ноября. При этом глава государства появился в точке 49.6934636, 37.5858523, оказавшись в 1 км от "красной зоны" с заблокированными россиянами, в 9 км от линии боев и в 500 км от "серой зоны", достижимой для БПЛА.

Напоминаем, 12 декабря отдельный штурмовой полк "Скала" ВСУ показал кадры боев в Купянске, когда выбивали ВС РФ из микрорайона "Юбилейный".