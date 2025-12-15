ЗС РФ полюють на журналістів в Куп'янську: чому PRESS більше не захищає, — кореспондентка

Кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що не може працювати в Куп'янську відповідно до міжнародних норм, оскільки росіяни прицільно б'ють по групах преси. Крім того, є небезпека від дій ЗС РФ, які проникали у місто у цивільному одязі, видаючи себе за мирних мешканців. Які заходи є кращим захистом, ніж надпис PRESS на бронежилеті, і чому росіяни стріляють по представниках медіа?

Знімальні групи, які працюють на фронті в Куп'янську, можуть опинитись під ударом підрозділів ЗС РФ, які б'ють по людях з надписом PRESS, написала Кирієнко-Мерінова на сторінці Facebook. З'ясувалось, що росіяни вистежують журналістів і стріляють, оскільки думають, що ті перебувають поруч з позиціями Сил оборони. Кореспондентка пояснила, що вона, як працівниця медіа, змушена відмовитись від цивільного одягу, синього бронежилета та каски з надписом, і таким чином порушити міжнародні норми.

Допис про небезпеку для журналістів в Куп'янську з'явився вдень 15 грудня. Кирієнко-Мерінова зауважила, що через дрони війна стала іншою, оскільки міжнародне екіпірування не захищає від повітряних атак росіян. Крім того, певну роль підіграє тактика військових ЗС РФ, які проникали в Куп'янськ під виглядом цивільних. За таких умов журналісти, для більшої безпеки, повинні якось відрізнятись від жителів міста. Краще вдягнутись у військову форму і, крім того, мати помпову рушницю, написала вона.

"Коли ворог у дрон бачить переміщення групи з написом PRESS у визначену точку, він точно насипле у цю точку, розуміючи, що там може бути щось важливе. Бо журналісти ж просто так по лінії фронту не ходять", — зауважила кореспондентка.

Якщо вдягатись у форму, а не в цивільне, це вбереже, життя, оскільки і ЗСУ точно бачитимуть, хто свій, а хто чужий, ідеться у дописі.

Бої в Куп'янську — деталі

Зазначимо, 12 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про покращення ситуації в Куп'янську: українські війська провели спецоперацію та вибили ЗС РФ з північно-західних регіонів міста. З'ясувалось, що командування створило об'єднання з кількох підрозділів, які спершу перерізали логістику через річку Оскіл, потім заблокували російське угрупування та почали зачистку міських вулиць. На карті бойових дій з'явилась свіжа звільнена територія, позначена "блакитним кольором" та площею 40 кв. км.

Тоді ж з'явилось відео від президента України Володимира Зеленського, який записав звернення на тлі стели на в'їзді в Куп'янськ. Президент підтвердив успішну спецоперацію я і заявив, що Росія не окупувала місто, хоч Генштаб ЗС РФ заявив про це ще 21 листопада. При цьому глава держави з'явився у точці 49.6934636, 37.5858523, опинившись за 1 км від "червоної зони" із заблокованими росіянами, за 9 км від лінії боїв та за 500 км від "сірої зони", досяжної для БпЛА.

Нагадуємо, 12 грудня окремий штурмовий полк "Скеля" ЗСУ показав кадри боїв у Куп'янську, коли вибивали ЗС РФ з мікрорайону "Ювілейний".