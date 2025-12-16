ВСУ контратакуют под Купянском, а пропагандисты паникуют, — ISW

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются вернуться в Купянск по газовой трубе, но на сегодня этот "вход" находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины, подтвердили аналитики. Успехи ВСУ признают даже российские милблогеры, которые решились возмутиться в соцсетях. Кроме того, фото с места событий доказывают, что украинцы и дальше находятся в Петропавловке — населенном пункте в 4 км к востоку от Купянска.

В Купянске находится 100-200 военных ВС РФ, которые отрезаны от основных сил и их выискивают бойцы ВСУ, чтобы обезвредить. При этом дроны, которые везут россиянам боеприпасы, оружие и другие вещи, помогают установить, где именно те прячутся, и в нужную точку наносят удары, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны. Украинцы проводят успешные контратаки, зачищают город от российских диверсантов и освободили несколько населенных пунктов, оккупированных противником.

В отчете по состоянию на 15 декабря аналитики рассказали о ситуации в Купянске, основываясь на докладе представителя украинского командования Виктора Трегубова, рассказе бойца бригады, которая воюет на указанном отрезке, а также на основе сообщений российских милблогеров в соцсетях. Среди прочего, записи с российских ресурсов подтверждают, что ВСУ и дальше удерживают Петропавловку, о проникновении в которую писали росСМИ. А главный сержант БТГР 13-й бригады Нацгвардии Украины "Хартия" с позывным "Аяччо" в эфире "Эспрессо" уточнил, что газопровод действительно взяли под огневой контроль, а бригада занимается обезвреживанием 200 россиян на северных улицах города.

Відео дня

В отчете приводятся заявления трех российских милблогеров, которые жаловались на ситуацию в Купянске. Среди прочего, один из них признал, что ВСУ контролируют большую часть города, а российские группировки — небольшие точки посреди города. Другой сообщил, что ведут бои и теряют силы солдаты 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии РФ, которые держат позиции между Купянском и Мировым (северо-запад). Украинцы отодвинули российских операторов дронов подальше от фронта, при этом Кремль продолжает говорить об "успехах", чтобы убедить Запад в "крахе Украины", говорится в тексте ISW.

"Милблогер заявил, что украинские достижения в Купянске заставили российских операторов беспилотников отойти из этого района на восточный (левый) берег реки Оскол", — отметили аналитики.

Бои в Купянске — ситуация по состоянию на 15 декабря, ISW Фото: ISW

Бои в Купянске — детали

Отметим, 12 декабря стало известно об успешных контратаках ВСУ в Купянске. Аналитики проекта DeepState и бойцы корпуса "Хартия" НГУ сообщили, что удалось вернуть контроль в северо-западной части города. Выяснилось, что командование спланировало спецоперацию: сначала перерезали российскую логистику через реку Оскол и взяли под контроль села, в которых закрепились россияне. После этого в Купянске заблокировали около 200 военных ВС РФ, а украинские бойцы начали зачистку трех красных "анклавов" в центре.

Бои в Купянске — ситуация по состоянию на 15 декабря, DeepState Фото: DeepState

В Купянске появился президент Украины Владимир Зеленский. Стоя на фоне стелы на въезде в город, глава государства заявил, что Купянск под контролем Украины и российское командование врет об оккупации населенного пункта. Тем временем вечером 15 декабря Минобороны РФ и дальше утверждало, что российские войска полностью оккупировали украинский город. Об этом заявил представитель группировки "Запад", будто бы находясь в штабе 121 мотострелкового полка 68 дивизии ВС РФ.

Напоминаем, в канале сил сопротивления "Атеш" сообщили о том, сколько военных ВС РФ забаррикадировались в подвалах Купянска.