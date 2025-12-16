ЗСУ контратакують під Куп'янськом, а пропагандисти панікують, — ISW

Збройні сили Російської Федерації намагаються повернутись в Куп'янськ по газовій трубі, але на сьогодні цей "вхід" перебуває під вогневим контролем Збройних сил України, підтвердили аналітики. Успіхи ЗСУ визнають навіть російські мілблогери, які наважились обуритись у соцмережах. Крім того, фото з місця подій доводять, що українці й далі перебувають у Петропавлівці — населеному пункті за 4 км на схід від Куп'янська.

В Куп'янську перебуває 100-200 військових ЗС РФ, які відрізані від основних сил і їх вишукують бійці ЗСУ, щоб знешкодити. При цьому дрони, які везуть росіянам боєприпаси, зброю та інші речі, допомагають встановити, де саме ті ховаються, і у потрібну точку завдають удари, ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Українці проводять успішні контратаки, зачищають місто від російських диверсантів і звільнили кілька населених пунктів, окупованих противником.

У звіті станом на 15 грудня аналітики розповіли про ситуацію в Куп'янську, ґрунтуючись на доповіді представника українського командування Віктора Трегубова, розповіді бійця бригади, яка воює на вказаному відтинку, а також на основі дописів російських мілблогерів у соцмережах. Серед іншого, записи з російських ресурсів підтверджують, що ЗСУ і далі утримують Петропавлівку, про проникнення в яку писали росЗМІ. А головний сержант БТГР 13-ї бригади Нацгвардії України "Хартія" з позивним "Аяччо" в ефірі "Еспресо" уточнив, що газогін справді взяли під вогневий контроль, а бригада займається знешкодженням 200 росіян на північних вулицях міста.

У звіті наводяться заяви трьох російських мілблогерів, які скаржились на ситуацію в Куп'янську. Серед іншого, один з них визнав, що ЗСУ контролюють більшу частину міста, а російські угрупування — невеликі точки посеред міста. Інший повідомив, що ведуть бої та втрачають сили солдати 68-ї мотострілецької дивізії 6-ої загальновійськової армії РФ, які тримають позиції між Куп'янськом та Мировим (північний захід). Українці посунули російських операторів дронів подалі від фронту, при цьому Кремль і далі говорить про "успіхи", щоб переконати Захід у "краху України", ідеться у тексті ISW.

"Мілблогер заявив, що українські здобутки в Куп'янську змусили російських операторів безпілотників відійти з цього району на східний (лівий) берег річки Оскіл", — зауважили аналітики.

Бої в Куп'янську - ситуація станом на 15 грудня, ISW Фото: ISW

Бої в Куп'янську — деталі

Зазначимо, 12 грудня стало відомо про успішні контратаки ЗСУ в Куп'янську. Аналітики проєкту DeepState та бійці корпусу "Хартія" НГУ повідомили, що вдалось повернути контроль у північно-західній частині міста. З'ясувалось, що командування спланувало спецоперацію, відповідно до якої спершу перерізали російську логістику через річку Оскіл і взяли під контроль села, в яких закріпились росіяни. Після цього у Куп'янську заблокували близько 200 військових ЗС РФ, а українські бійці почали зачистку трьох червоних "анклавів" у центрі.

Бої в Куп'янську - ситуація станом на 15 грудня, DeepState Фото: DeepState

У Куп'янську з'явився президент України Володимир Зеленський. Стоячи на тлі стели на в'їзді у місто, глава держави заявив, що Куп'янськ під контролем України і російське командування бреше про окупацію населеного пункту. Тим часом увечері 15 грудня Міноборони РФ і надалі стверджувало, що російські війська повністю окупували українське місто. Про це заявив представник угруповання "Захід", нібито перебуваючи у штабі 121 мотострілецького полку 68 дивізії ЗС РФ.

Нагадуємо, у каналі сил опору "Атеш" повідомили про те, скільки військових ЗС РФ забарикадувались у підвалах Куп'янська.