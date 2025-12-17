Военный добровольно вернулся из СОЧ, но получил 5 лет: что постановил Верховный Суд

Верховный Суд рассмотрел дело мужчины, который добровольно вернулся из самовольного оставления части (СОЧ), но получил реальный срок и оказался в колонии. Какой нюанс в законодательстве помог фигуранту дела, которое тянулось с августа 2022 года.

Военнослужащий ВСУ получил уголовный приговор по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса, и должен был отсидеть в тюрьме от 5 до 10 лет, рассказали на портале "Судебно-юридической газеты" (СЮГ). Дело дошло до Кассационного уголовного суда. Верховный суд рассмотрел материалы дело и увидел, что приговор следует отменить, поскольку фигуранта, условно, не поймали на улице, а он самостоятельно обратился в органы правопорядка.

В материале СЮГ речь идет о деле №473/3261/23, которое рассматривали сначала в Николаевской области, а затем дошли до Верховного Суда в Киеве. В документе на "Едином портале судебных решений" указано, что военный самовольно оставил службу (ушел в СЗЧ) 1 августа 2022 года. Бойца не было в части: указывается, что без уважительных причин. Наконец 22 мая 2023 года он обратился в теруправление ГБР в Николаевской области. После этого состоялось первое судебное разбирательство, по которому фигурант получил условный срок. После этого состоялась апелляция и взамен появился другой приговор: судья постановил, что боец проведет пять лет в тюрьме. Впрочем, с этим решением Верховный Суд не согласился и отыскал основания для отмены приговора. Аналитики СЮГ отметили, решение судьи — это официальное объяснение о том, когда "СЗЧ военнослужащего может считаться прекращенным".

СОЧ в ВСУ — фрагмент дела №473/3261/23 Фото: Скриншот

В обосновании приговора указано, что до визита в ГБР фигурант обращался в военную специализированную прокуратуру в Кривом Роге. Это произошло 15 августа 2022 года, через две недели после СОЧ. Военный написал заявление, что решил вернуться в часть. В постановлении Верховного Суда указано, что на этот факт не обратили внимания в апелляционном суде. На СЮГ объяснили, какое противоречие привело к решению о 5 годах тюрьмы:

5 лет заключения присудили из-за закона Украины № 2839-IX от 13 декабря 2022 года. В законе говорится о том, что гражданам в СОЧ (ст. 407 Уголовного кодекса) не могут дать испытательный срок (ст. 75 УК);

с другой стороны, гражданин до 13 декабря сообщал о возвращении в часть, и это произошло еще летом 2022 года. Судьи объяснили, что на сайте Минобороны есть информация об обращении в военную специализированную прокуратуру как первый шаг к возвращению из СОЧ. В постановлении не привели ссылки на источник информации.

Фигурант дела отбывал наказание в ГУ "Менская исправительная колония" (№ 91). Верховный Суд постановил, что человека следует немедленно освободить, а впереди будет еще повторное рассмотрение апелляции.

СЗЧ в ВСУ — детали

Отметим, Фокус писал о численности производств о СОЧ в ВСУ. Согласно данным портала "Опендатабот", правоохранители открыли более 160 тыс. дел, из которых лишь 8% (5 тыс.) дошли до суда. Тем временем журналисты рассказали о сложной ситуации с белорусским добровольцем, который долгое время лечился, потом его считали СОЧ, а дальше решение вроде бы и отменили, но выплаты и условия службы не восстановили.

Напоминаем, 16 декабря народный депутат сообщил, что Верховная Рада планирует несколько изменить наказание за СОЧ и оно станет несколько похожим на ограничения для злостных неплательщиков алиментов.