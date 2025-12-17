Військовий добровільно повернувся з СЗЧ, але отримав 5 років: що постановив Верховний Суд

Верховний Суд розглянув справу чоловіка, який добровільно повернувся з самовільного залишення частини (СЗЧ), але отримав реальний термін та опинився в колонії. Який нюанс у законодавстві допоміг фігуранту справи, яка тягнулась з серпня 2022 року.

Військовослужбовець ЗСУ отримав кримінальний вирок за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу, і мав відсидіти у в'язниці від 5 до 10 років, розповіли на порталі "Судово-юридичної газети" (СЮГ). Справа дійшла до Касаційного кримінального суду. Верховний суд розглянув матеріали справу і побачив, що вирок слід скасувати, оскільки фігуранта, умовно, не спіймали на вулиці, а він самостійно звернувся до органів правопорядку.

У матеріалі СЮГ ідеться про справу №473/3261/23, яку розглядали спершу у Миколаївській області, а потім дійшли до Верховного Суду у Києві. У документі на "Єдиному порталі судових рішень" вказано, що військовий самовільно залишив службу (пішов у СЗЧ) 1 серпня 2022 року. Бійця не було у частині: вказується, що без поважних причин. Врешті 22 травня 2023 року він звернувся у теруправління ДБР у Миколаївській області. Після цього відбувся перший судовий розгляд, за яким фігурант отримав умовний термін. Після цього відбулась апеляція і натомість з'явився інший вирок: суддя постановив, що боєць проведе п'ять років у в'язниці. Втім, з цим рішення Верховний Суд не погодився і відшукав підстави для скасування вироку. Аналітики СЮГ зауважили, рішення судді — це офіційне пояснення про те, коли "СЗЧ військовослужбовця може вважатися припиненим".

Відео дня

СЗЧ в ЗСУ - фрагмент справи №473/3261/23 Фото: Скриншот

У обґрунтуванні вироку вказано, що до візиту у ДБР фігурант звертався до військової спеціалізованої прокуратури у Кривому Розі. Це сталось 15 серпня 2022 року, через два тижні після СЗЧ. Військовий написав заяву, що вирішив повернутись в частину. У постанові Верховного Суду вказано, що на цей факт не звернули уваги в апеляційному суді. На СЮГ пояснили, яке протиріччя призвело до рішення про 5 років тюрми:

5 років ув'язнення присудили через закон України № 2839-IX від 13 грудня 2022 року. У законі ідеться про те, що громадянам в СЗЧ (ст. 407 Кримінального кодексу) не можуть дати випробувальний термін (ст. 75 КК);

з іншого боку, громадянин до 13 грудня повідомляв про повернення в частину, і це сталось ще влітку 2022. Судді пояснили, що на сайті Міноборони є інформація про звернення у військову спеціалізовану прокуратуру як перший крок до повернення з СЗЧ. У постанові не навели посилання на джерело інформації.

Фігурант справи відбував покарання у ДУ "Менська виправна колонія" (№ 91). Верховний Суд постановив, що людину слід негайно звільнити, а попереду буде ще повторний розгляд апеляції.

СЗЧ в ЗСУ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про чисельність проваджень про СЗЧ в ЗСУ. Згідно з даними порталу "Опендатабот", правоохоронці відкрили понад 160 тис. справ, з яких лише 8% (5 тис.) дійшли до суду. Тим часом журналісти розповіли про складну ситуацію з білоруським добровольцем, який тривалий час лікувався, потім його вважали СЗЧ, а далі рішення наче й скасували, але виплати та умови служби не відновили.

Нагадуємо, 16 грудня народний депутат повідомив, що Верховна Рада планує дещо змінити покарання за СЗЧ і воно стане дещо схожим на обмеження для злісних неплатників аліментів.