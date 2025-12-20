Путин хочет завоевать всю Украину: разведка США предупредила о планах Кремля, — Reuters

Отчеты американской разведки свидетельствуют, что президент РФ Владимир Путин намерен не только захватить всю территорию Украины, но и завоевать страны Европы, которые когда-то принадлежали Советскому Союзу.

О планах Путина относительно войны в Украине и вторжения в другие страны Европы пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с американской разведкой. Самый новый отчет разведчиков США датируется концом сентября.

Журналисты отметили, что предупреждения разведки о планах российского диктатора противоречат убеждению президента США Дональда Трампа и его переговорщиков в готовности Кремля к прекращению войны и заявлениям самого Путина о том, что Россия не представляет угрозы для Европы. По данным инсайдеров, выводы разведки США совпадают со взглядами лидеров европейских стран и разведывательных служб. По их мнению, Кремль стремится получить всю Украину и территории бывших стран советского блока, в том числе и членов Североатлантического альянса (НАТО).

Відео дня

"Разведывательные данные всегда указывали на то, что Путин хочет большего. Европейцы убеждены в этом. Поляки абсолютно убеждены в этом. Страны Балтии считают себя первыми", — сказал член комитета по разведке Палаты представителей от Демократической партии Майк Квигли.

Неназванный чиновник Белого дома не стал комментировать сообщения разведки, и заявил, что "команда президента достигла огромного прогресса по прекращению войны", а сам Трамп в свою очередь уверял, что мирное соглашение между Украиной и Россией "ближе, чем когда-либо прежде".

Офис директора Национальной разведки, Центральное разведывательное управление и российское посольство на момент публикации новости не ответили на запрос Reuters относительно указанных отчетов.

В то же время журналисты отметили, что отдельные чиновники из администрации Трампа соглашаются с мнением, что Путин намерен завоевать всю Украину.

"Я не знаю, хочет ли Путин заключить сделку, или Путин хочет захватить всю страну. Это вещи, о которых он говорил открыто. Мы знаем, чего они хотели достичь сначала, когда началась война. Они не достигли этих целей", — заявил государственный секретарь Марко Рубио на пресс-конференции 19 декабря.

Заявления Путина о войне в Украине

Во время прямой линии 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что новых "СВО" не будет, если западные страны будут соблюдать интересы России и "проявлять уважение".

До этого Путин сделал заявления о целях в Украине и угрожал "освободить свои исторические земли" военными методами, если Украина и страны Запада "откажутся участвовать в предметных переговорах". Российский диктатор выразил убеждение, что РФ "несомненно" достигнет своих военных целей, поставленных в 2022 году, что по мнению аналитиков ISW свидетельствует о неготовности Кремля принять предложенное США мирное соглашение.