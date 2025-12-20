Путін хоче завоювати всю Україну: розвідка США попередила про плани Кремля, — Reuters

Звіти американської розвідки свідчать, що президент РФ Володимир Путін має намір не лише захопити всю територію України, а й завоювати країни Європи, які колись належали Радянському Союзу.

Про плани Путіна щодо війни в Україні та вторгнення в інші країни Європи пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на шість джерел, знайомих з американською розвідкою. Найновіший звіт розвідників США датується кінцем вересня.

Журналісти зазначили, що попередження розвідки про плани російського диктатора суперечать переконанню президента США Дональда Трампа та його перемовників у готовності Кремля до припинення війни та заявам самого Путіна про те, що Росія не становить загрози для Європи. За даними інсайдерів, висновки розвідки США збігаються з поглядами лідерів європейських країн і розвідувальних служб. На їхню думку, Кремль прагне отримати всю Україну та території колишніх країн радянського блоку, зокрема й членів Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Відео дня

"Розвідувальні дані завжди вказували на те, що Путін хоче більшого. Європейці переконані в цьому. Поляки абсолютно переконані в цьому. Країни Балтії вважають себе першими", — сказав член комітету з розвідки Палати представників від Демократичної партії Майк Квіглі.

Неназваний чиновник Білого дому не став коментувати повідомлення розвідки, та заявив, що "команда президента досягла величезного прогресу щодо припинення війни", а сам Трамп своєю чергою запевняв, що мирна угода між Україною та Росією "ближча, ніж будь-коли раніше".

Офіс директора Національної розвідки, Центрального розвідувального управління та російське посольство на момент публікації новини не відповіли на запит Reuters щодо зазначених звітів.

Водночас журналісти зазначили, що окремі посадовці з адміністрації Трампа погоджуються з думкою, що Путін має намір завоювати всю Україну.

"Я не знаю, чи хоче Путін укласти угоду, чи Путін хоче захопити всю країну. Це речі, про які він говорив відкрито. Ми знаємо, чого вони хотіли досягти спочатку, коли почалася війна. Вони не досягли цих цілей", — заявив державний секретар Марко Рубіо на пресконференції 19 грудня.

Заяви Путіна про війну в Україні

Під час прямої лінії 19 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що нових "СВО" не буде, якщо західні країни будуть дотримуватися інтересів Росії та "виявляти повагу".

До того Путін зробив заяви про цілі в Україні та погрожував "звільнити свої історичні землі" військовими методами, якщо Україна та країни Заходу "відмовляться брати участь у предметних переговорах". Російський диктатор висловив переконання, що РФ "безсумнівно" досягне своїх воєнних цілей, поставлених у 2022 році, що на думку аналітиків ISW свідчить про неготовність Кремля прийняти запропоновану США мирну угоду.