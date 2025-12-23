Убрали возможное препятствие: СБУ перед атакой на подводную лодку поразили самолет-разведчик (видео)

В Службе безопасности Украины раскрыли новые детали атаки на подводную лодку, которая была осуществлена 15 декабря в порту Новороссийска.

Одним из ключевых этапов стало выведение из строя российского противолодочного самолета-разведчика Ил-38Н, который мог помешать поражению вражеской субмарины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Самолет использовался для морской разведки, поиска подводных лодок и контроля за возможными атаками на акватории. Также с Ил-38Н можно было устанавливать минные заграждения и наносить торпедные удары.

В СБУ отметили, что нередко этот самолет противодействовал работе морских дронов СБУ.

Ориентировочная стоимость этого самолета — $24 млн.

По данным Википедии, Ил-38Н ("Новелла") — вариант модернизации Ил-38 для авиации ВМФ России до уровня Ил-38SD. 5 марта 2012 года один самолет поставлен авиабазе Северного флота

Россия имела только один самолет подобного типа в Черном море, который мог бы обнаружить подводный дрон Sub Sea Baby, примененный по подводной лодке, во время его движения к цели. Вывод Ил-38Н из строя обеспечил успешное выполнение основной части спецоперации — подрыв субмарины класса "Варшавянка".

Атака на российский самолет была осуществлена с применением современного дрона с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз. Подрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радарами, а также повредил двигатель.

"Обнародованные кадры успешной атаки на российский самолет наглядно демонстрируют реальный уровень защищенности вражеских стратегических объектов, который существенно отличается от внутренних отчетов и публичных заявлений министерства обороны РФ", — отметили в СБУ.

Ранее стало известно об ударе по подводной лодке РФ. СБУ сообщила о спецоперации в Новороссийске, в 700 км от Украины, которая была проведена ночью 15 декабря. Морской дрон Sub Sea Baby зашел в порт Новороссийска и поразил подводную лодку проекта "Варшавянка" ВС РФ. Все детали удара зафиксировала камера видеонаблюдения, которую перед этим, вероятно, взломали украинские хакеры.

Впоследствии появились спутниковые фото, которые показали последствия удара по российской субмарине. На снимках видно, что от взрывной волны треснул пирс, а подводная лодка несколько углубилась в воду, а затем поднялась, когда из нее, вероятно, откачали воду. Россия до сих пор не признала, что потеряла вторую субмарину в Черном море.

Напоминаем, аналитики объяснили, почему Россия вряд ли сможет отремонтировать поврежденную "Варшавянку" и почему этому помешает глубина каналов на российской территорий.