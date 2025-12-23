Прибрали можливу перешкоду: СБУ перед атакою на підводний човен уразили літак-розвідник (відео)

У Службі безпеки України розкрили нові деталі атаки на підводний човен, яка була здійснена 15 грудня в порту Новоросійська.

Одним з ключових етапів стало виведення зі строю російського протичовнового літака-розвідника Іл-38Н, який міг перешкодити ураженню ворожої субмарини. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Літак використовувався для морської розвідки, пошуку підводних човнів та контролю за можливими атаками на акваторії. Також з Іл-38Н можна було встановлювати мінні загородження та наносити торпедні удари.

У СБУ відзначили, що нерідко цей літак протидіяв роботі морських дронів СБУ.

Орієнтовна вартість цього літака — $24 млн.

За даними Вікіпедії, Іл-38Н ("Новела") — варіант модернізації Іл-38 для авіації ВМФ Росії до рівня Іл-38SD. 5 березня 2012 один літак поставлений авіабазі Північного флоту

Росія мала лише один літак подібного типу в Чорному морі, який міг би виявити підводний дрон Sub Sea Baby, застосований по підводному човну, під час його руху до цілі. Виведення Іл-38Н з ладу забезпечило успішне виконання основної частини спецоперації — підрив субмарини класу "Варшавянка".

Атака на російський літак була здійснена із застосуванням сучасного дрона із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів, спрямованих донизу. Підрив відбувся безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, а також пошкодив двигун.

"Оприлюднені кадри успішної атаки на російський літак наочно демонструють реальний рівень захищеності ворожих стратегічних об'єктів, який суттєво відрізняється від внутрішніх звітів та публічних заяв міністерства оборони рф", — наголосили в СБУ.

Раніше стало відомо про удар по підводному човну РФ. СБУ повідомила про спецоперацію у Новоросійську, за 700 км від України, яку було проведено вночі 15 грудня. Морський дрон Sub Sea Baby зайшов у порт Новоросійська і уразив підводний човен проєкту "Варшавянка" ЗС РФ. Усі деталі удару зафіксувала камера відеоспостереження, яку перед цим, ймовірно, зламали українські хакери.

Згодом з'явилися супутникові фото, які показали наслідки удару по російській субмарині. На знімках видно, що від вибухової хвилі тріснув пірс, а підводний човен дещо заглибився у воду, а потім піднявся, коли з нього, ймовірно, відкачали воду. Росія й досі не визнала, що втратила другу субмарину у Чорному морі.

Нагадуємо, аналітики пояснили, чому Росія навряд зможе відремонтувати пошкоджену "Варшавянку" і чому цьому завадить глибина каналів на російській територій.