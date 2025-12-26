РФ предоставила список: Лубинец рассказал, что известно о судьбе вывезенных россиянами жителей Грабовского

Российская сторона передала украинской список 52 украинцев, которых вывезли ВС РФ из села Грабовское в Сумской области, а также прислала фотографии и видео с условиями их пребывания.

Детей среди украинцев, которых вывезли россияне, нет. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 26 декабря в интервью для издания "Радио Свобода".

По словам омбудсмена, россияне передали фото и видео, в котором проинформировали, в каких условиях находятся похищенные украинцы.

"Мне даже сбросили фотографии, видео общения с ними о том, есть ли у них какие-то претензии по обеспечению их едой, лекарствами, водой, условиями проживания", — отметил Лубинец.

Чиновник рассказал, что пока продолжаются переговоры по возвращению похищенных граждан Украины обратно. Сейчас же они находятся на территории РФ, в пределах одного из прифронтовых районов.

"Они в роли гражданских граждан. Нам официально ответили, что в отношении них нет никаких ограничений", — подчеркнул омбудсмен.

Лубинец также рассказал, что он срочно обратился к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой по вопросу физического возвращения похищенных людей на территорию Украины. Ответы российской стороны на запрос чиновник не раскрыл, однако добавил, что россияне могут выдвинуть определенные условия по их возвращению.

Что известно о похищении россиянами людей из Грабовского на Сумщине

20 декабря издание "Кордон.Медіа" сообщило, что российские военные ворвались в село Грабовское на Сумщине и депортировали оттуда более 50 жителей. Сообщалось, что россияне совершили такие действия в рамках так называемых "фильтрационных мероприятий".

23 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди вывезенных людей было 13 украинских военных, а также дети.

Также 23 декабря начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов в эфире "Суспільного" сообщил, что во время внезапной атаки в Грабовское зашли около 100 российских военных. Также Трегубов заявил, что ВСУ пытаются выбить россиян с занятых позиций.