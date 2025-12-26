РФ надала список: Лубінець розповів, що відомо про долю вивезених росіянами мешканців Грабовського

Російська сторона передала українській список 52 українців, яких вивезли ЗС РФ із села Грабовське у Сумській області, а також надіслала фотографії та відео з умовами їх перебування.

Дітей серед українців, яких вивезли росіяни, немає. Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 26 грудня в інтерв'ю для видання "Радіо Свобода".

За словами омбудсмана, росіяни передали фото та відео, у якому проінформували, в яких умовах перебувають викрадені українці.

"Мені навіть скинули фотографії, відео спілкування з ними про те, чи є у них якісь претензії щодо забезпечення їх їжею, ліками, водою, умовами проживання", — зазначив Лубінець.

Посадовець розповів, що поки що тривають перемовини щодо повернення викрадених громадян України назад. Наразі ж вони перебувають на території РФ, у межах одного з прифронтових районів.

"Вони в ролі цивільних громадян. Нам офіційно відповіли, що щодо них немає жодних обмежень", — наголосив омбудсман.

Лубінець також розповів, що він терміново звернувся до уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової щодо питання фізичного повернення викрадених людей на територію України. Відповіді російської сторони на запит посадовець не розкрив, однак додав, що росіяни можуть висунути певні умови щодо їх повернення.

Що відомо про викрадення росіянами людей з Грабовського на Сумщині

20 грудня видання "Кордон.Медіа" повідомило, що російські військові увірвалися до села Грабовське на Сумщині та депортували звідти понад 50 мешканців. Повідомлялося, що росіяни скоїли такі дії у межах так званих "фільтраційних заходів".

23 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що з-поміж вивезених людей було 13 українських військових, а також діти.

Також 23 грудня начальник відділу комунікацій Угруповання об'єднаних сил Збройних сил України Віктор Трегубов в етері "Суспільного" повідомив, що під час раптової атаки у Грабовське зайшли близько 100 російських військових. Також Трегубов заявив, що ЗСУ намагаються вибити росіян із зайнятих позицій.