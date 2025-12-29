В Республике Адыгея РФ прогремели взрывы: атакован военный аэродром, — соцсети (видео)

Поздно вечером 28 декабря и после полуночи Республику Адыгея, что в составе РФ, атаковали беспилотники. Взрывы в частности раздавались в районе местного военного аэродрома.

Предварительно, под атакой оказался военный аэродром "Ханская", принадлежащий Министерству обороны России. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Аэродром расположен в Майкопе, где местные пожаловались на серию взрывов среди ночи. OSINT-аналитики проанализировали кадры с места событий, которые распространили в соцсетях, и обнаружили, что российская ПВО работала именно неподалеку от военного аэропорта РФ.

Также после взрывов в местных пабликах жители Майкопа начали жаловаться на перебои с интернетом.

Сейчас официальной информации о поражении военного аэродрома "Ханская" нет. Как утверждают аналитики, на территории этого аэродрома также базируется учебная авиационная часть — 272 авиационная база.

Напомним, что ранее этот аэродром уже находился под атакой. Так, в октябре 2024 года дроны ударили по территории, власти объявляли эвакуацию населения. Впоследствии стало известно, что беспилотники уничтожили ракеты и боеприпасы РФ в Адыгее.

Стоит отметить, что в ночь на 29 декабря взрывы слышали также жители российского Краснодара. Местные власти официально подтвердили атаку дронов и заявили, что в результате якобы сбивания дронов повреждены три частных дома. На месте падения обломков БпЛА работают оперативные службы, данных о пострадавших или других последствиях не поступало.

"Росавиация" также ввела план "Ковер" в аэропорту Краснодара.

Напомним, в ночь на 28 декабря дроны атаковали крупный НПЗ в российской Сызрани и подстанциях, жители жаловались на перебои со светом.

В ночь на 26 декабря беспилотники атаковали Волгоград: в районе НПЗ "Лукойла" поднялся пожар.