У Республіці Адигея РФ пролунали вибухи: атаковано військовий аеродром, — соцмережі (відео)

Пізно ввечері 28 грудня та після опівночі Республіку Адигея, що у складі РФ, атакували безпілотники. Вибухи зокрема лунали у районі місцевого військового аеродрому.

Попередньо, під атакою опинився військовий аеродром "Ханська", що належить Міністерству оборони Росії. Про це повідомили моніторингові канали.

Аеродром розташований у Майкопі, де місцеві поскаржилися на серію вибухів серед ночі. OSINT-аналітики проаналізували кадри з місця подій, які поширили у соцмережах, та виявили, що російська ППО працювала саме неподалік від військового летовища РФ.

Також після вибухів у місцевих пабліках мешканці Майкопа почали скаржитися на перебої з інтернетом.

Наразі офіційної інформації про ураження військового аеродрому "Ханська" немає. Як стверджують аналітики, на території цього летовища також базується навчальна авіаційна частина — 272 авіаційна база.

Нагадаємо, що раніше цей аеродром вже перебував під атакою. Так, у жовтні 2024 року дрони вдарили по території, влада оголошувала евакуацію населення. Згодом стало відомо, що безпілотники знищили ракети та боєприпаси РФ в Адигеї.

Варто зазначити, що у ніч на 29 грудня вибухи чули також мешканці російського Краснодара. Місцева влада офіційно підтвердила атаку дронів та заявила, що внаслідок нібито збиття дронів пошкоджені три приватних будинки. На місці падіння уламків БпЛА працюють оперативні служби, даних про постраждалих чи інші наслідки не надходило.

"Росавіація" також запровадила план "Килим" в аеропорту Краснодара.

Нагадаємо, у ніч на 28 грудня дрони атакували великий НПЗ у російській Сизрані та підстанціях, мешканці скаржилися на перебої зі світлом.

У ніч на 26 грудня безпілотники атакували Волгоград: у районі НПЗ "Лукойла" здійнялася пожежа.