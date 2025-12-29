В российской Туле прогремели мощные взрывы: местные жалуются на баллистические ракеты (видео)

Ночью 29 декабря в российской Туле прогремела серия мощных взрывов. В городе воет сирена о ракетной опасности.

Местные утверждают, что над Тулой якобы была сбита баллистическая ракета на фоне атаки на город. Об этом пишут мониторинговые каналы.

Российские медиа сообщают, что очевидцы насчитали около 14 взрывов в Туле.

"Около 14 взрывов прозвучало над Тулой. Объявлена ракетная опасность, слышна сирена над городом", — пишут россияне.

По утверждениям очевидцев, взрывы, которые раздавались в городе, были "гулкие" и "басовые". Их слышали в частности в северной и северо-восточной частях Тулы. Также в небе были видны яркие вспышки.

"Предварительно, ПВО работала по воздушным целям в небе", — пишут россияне.

В сети показали кадры с места событий.

Відео дня

Официальной информации об атаке на российскую Тулу на момент публикации не поступало. Пока неизвестно, действительно ли город в городе был сбит баллистической ракетой и какая сторона запустила ее.

О последствиях и пострадавших в результате ракетного обстрела россияне не пишут.

Ночная атака 29 декабря: где еще в России раздавались взрывы

Стоит заметить, что в ночь на 29 декабря под атакой также оказалась российская Республика Адыгея. В сети сообщили, что под ударом оказался военный аэродром "Ханская" в Майкопе.

Также о взрывах сообщали жители российского Краснодара. Власти сообщили, что в результате якобы падения обломков сбитых БпЛА повреждения получили несколько жилых домов.

Напомним, ночью 28 декабря дроны атаковали российскую Сызрань: под ударом оказался крупный НПЗ компании "Роснефть".

Также ночью 26 декабря беспилотники ударили по НПЗ компании "Лукойл" в российском Волгограде.