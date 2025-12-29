У російській Тулі прогриміли потужні вибухи: місцеві скаржаться на балістичні ракети (відео)

Уночі 29 грудня у російській Тулі пролунала серія потужних вибухів. У місті виє сирена про ракетну небезпеку.

Місцеві стверджують, що над Тулою нібито було збито балістичну ракету на тлі атаки на місто. Про це пишуть моніторингові канали.

Російські медіа повідомляють, що очевидці нарахували близько 14 вибухів у Тулі.

"Близько 14 вибухів пролунало над Тулою. Оголошено ракетну небезпеку, чути сирену над містом", — пишуть росіяни.

За твердженнями очевидців, вибухи, які лунали у місті, були "гулкі" та "басові". Їх чули зокрема у північній та північно-східній частинах Тули. Також у небі було видно яскраві спалахи.

"Попередньо, ППО працювала по повітряних цілях у небі", — пишуть росіяни.

У мережі показали кадри з місця подій.

Офіційної інформації про атаку на російську Тулу на момент публікації не надходило. Наразі невідомо, чи насправді місто у місті було збито балістичну ракету та яка сторона запустила її.

Про наслідки та постраждалих внаслідок ракетного обстрілу росіяни не пишуть.

Нічна атака 29 грудня: де ще у Росії лунали вибухи

Варто зауважити, що у ніч на 29 грудня під атакою також опинилася російська Республіка Адигея. У мережі повідомили, що під ударом опинився військовий аеродром "Ханська" у Майкопі.

Також про вибухи повідомляли мешканці російського Краснодара. Влада повідомила, що внаслідок нібито падіння уламків збитих БпЛА пошкоджень зазнали кілька житлових будинків.

Нагадаємо, уночі 28 грудня дрони атакували російську Сизрань: під ударом опинився великий НПЗ компанії "Роснефть".

Також уночі 26 грудня безпілотники вдарили по НПЗ компанії "Лукойл" у російському Волгограді.