Какое настоящее расстояние от линии фронта до Сум: точная карта аналитиков и заявление Генштаба (видео)

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в Сумской области в населенном пункте, расположенном в 4 км от российско-украинской границы, сообщили аналитики проекта DeepState. При этом накануне в Кремле анонсировали дальнейшее наступление на областной центр и заявили, что осталось пройти 20 км. Что происходит возле Сум, к которому противнику приближается с марта 2025 года?

Продвижение ВС РФ состоялось возле населенного пункта Андреевка, говорится в заметке DeepState в Telegram-канале. Кроме того, враг имеет успехи в Мирнограде (еще один "язык" на 1 км к северу) и вокруг Северска в направлении Славянска. Украинское командование вышло с заявлением и пыталось успокоить граждан, уверяя, что крепко держит оборону в районе Юнаковки, Андреевки, Яблоновки, Варачино, Кондратовки. Фокус собрал информацию о ситуации под Сумами и в Сумской области.

Бои под Сумами — комментарий Волошина см. с 2:34:15

Днем 30 декабря аналитики DeepState написали, что ВС РФ продвинулись возле Андреевки — села в северной части Сумской области, расположенного в 4 км от границы. На карте линия фронта сместилась на участке между Андреевкой и Алексеевкой. Ориентировочное продвижение противника — около 1 км.

Наступление РФ — линия фронта возле Сум по состоянию на 30 декабря, DeepState Фото: DeepState

Наступление РФ на Сумы — детали

Тем временем в эфире канала "Новости. Live" появился начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. Трегубов прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, что якобы ВС РФ находятся в 20 км от Сум. Спикер подчеркнул, что областной центр уже 30 лет находится на расстоянии 25 км от контролируемой Россией территории. По его словам, единственная точка, на которой действительно можно говорить о приближении, это Грабовское, но там речь идет о не более чем полкилометра.

"На самом деле они не в 20 км, а в 25 км от ближайших российских контролируемой российской территории до Сум. Единственное, скажем так, вклинение в Сумской области, о котором мы говорим на территории ответственности — это населенный пункт Грабовское", — прозвучало в эфире.

Наступление РФ — какое расстояние от Сум до фронта и границы Фото: DeepState

30 декабря на странице Facebook группировка войска "Курск" ВСУ прокомментировала события в Сумской области. Военные сообщили, что Кремль пытается создать "буферную зону" в регионе, а тем временем украинские бойцы удерживают наступление ВС РФ между селами Юнаковка (до Сумы 18 км по прямой и 28 км по трассе), Андреевка (18 км по прямой), Яблоновка (20 км), Варачино (столько же), Кондратовка (20 км).

Наступление РФ — командование о ситуации под Сумами 30 декабря Фото: Скриншот

Отметим, 29 декабря появилось заявление Кремля о войне в Украине и планах на 2026 год. Среди прочего, говорили о наступлении на Сумы, упомянув, что до окраин города — около 20 км. Несколькими днями ранее стало известно о появлении россиян в селе Грабовское Сумской области. Аналитики DeepState рассказали, что ВС РФ депортировали 52 украинцев и пленили около 10 бойцов.

