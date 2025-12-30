Яка справжня відстань від лінії фронту до Сум: точна карта аналітиків та заява Генштабу (відео)

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації просунулись в Сумській області у населеному пункті, розташованому за 4 км від російсько-українського кордону, повідомили аналітики проєкту DeepState. При цьому напередодні у Кремлі анонсували подальший наступ на обласний центр і заявили, що залишилось пройти 20 км. Що відбувається поруч з Сумами — поруч з містом, до якого противника наближається з березня 2025 року?

Просування ЗС РФ відбулось біля населеного пункту Андріївка, ідеться у дописі DeepState у Telegram-каналі. Крім того, ворог має успіхи у Мирнограді (ще один "язик" на 1 км на північ) та навколо Сіверська у напрямку Слов'янська. Українське командування вийшло з заявою та намагалось заспокоїти громадян, запевняючи, що міцно тримає оборону у районі Юнаківки, Андріївки, Яблунівки, Варачиного, Кіндратівки. Фокус зібрав інформацію про ситуацію під Сумами та в Сумській області.

Бої під Сумами - коментар Волошина див. з 2:34:15

Вдень 30 грудня аналітики DeepState написали, що ЗС РФ просунулись біля Андріївки — села у північній частині Сумської області, розташованого за 4 км від кордону. На карті лінія фронту змістилась на ділянці між Андріївкою та Олексіївкою. Орієнтовне просування противника — близько 1 км.

Наступ РФ - лінія фронту біля Сум станом на 30 грудня, DeepState Фото: DeepState

Наступ РФ на Суми — деталі

Тим часом в ефірі каналу "Новини. Live" з'явився начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Трегубов прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна, що начебто ЗС РФ перебувають за 20 км від Сум. Речник наголосив, що обласний центр вже 30 років перебуває на відстані 25 км від контрольованої Росією території. З його слів, єдина точка, на якій справді можна говорити про наближення, це Грабовське, але там ідеться про не більш як пів кілометра.

"Насправді вони не в 20 км, а в 25 км від найближчих російських контрольованої російською території до Сум. Єдине, скажімо так, вклинення у Сумській області, про яке ми говоримо на території відповідальності — це населений пункт Грабовське", — пролунало в ефірі.

Наступ РФ - яка відстань від Сум до фронту та кордону Фото: DeepState

30 грудня на сторінці Facebook угрупування війська "Курськ" ЗСУ прокоментувало події в Сумській області. Військові повідомили, що Кремль намагається створити "буферну зону" в регіоні, а тим часом українські бійці втримують наступ ЗС РФ між селами Юнаківка (до Суми 18 км по прямій і 28 км трасою), Андріївка (18 км по прямій), Яблунівка (20 км), Варачине (стільки ж), Кіндратівка (20 км).

Наступ РФ - командування про ситуацію під Сумами 30 грудня Фото: Скриншот

Зазначимо, 29 грудня з'явилась заява Кремля щодо війни в Україні та планів на 2026 рік. Серед іншого, говорили про наступ на Суми, згадавши, що до околиць міста — близько 20 км. Кількома днями раніше стало відомо про появу росіян у селі Грабовське Сумської області. Аналітики DeepState розповіли, що ЗС РФ депортували 52 українців та полонили близько 10 бійців.

Нагадуємо, у Кремлі відреагували на заяву МЗС РФ про начебто "атаку на Валдай", яку здійснили дрони України. Тим часом Міноборони РФ показало встановлення ракетного комплексу "Орешник" у Білорусі, який складається з трьох машин та пускової, яка не фігурувала на відео.