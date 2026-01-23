Потратили годовой бюджет Великого Новгорода: в ГУР подсчитали стоимость атаки РФ 20 января

Российские оккупанты в ночь на 20 января нанесли массированный ракетно-дроновой удар по территории Украины. В общем враг использовал 372 средства воздушного нападения.

Общая стоимость использованного вооружения превышает 131 миллион долларов США (более 10,2 миллиарда рублей). Эта сумма примерно равна годовому бюджету города Великий Новгород, население которого составляет 220 тысяч человек. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

По данным издания "БеZФормата", сумма доходов на 2026-й год в бюджете города составляет 8,8 миллиарда рублей, а сумма расходов — 8,9 миллиарда.

В ГУР отметили, что сумма, потраченная на один обстрел, примерно равна трети годового бюджета целых регионов России — Калмыкии и Ненецкого автономного округа.

"За такую сумму можно было бы построить современный, полностью укомплектованный онкологический центр, способный спасать тысячи жизней. Кроме того, этих средств хватило бы на реализацию сотен региональных и национальных социальных проектов", — отметили в ГУР.

В ведомстве также напомнили, что в прошлом году в России был рекордный дефицит бюджета — он достиг 5,6 трлн рублей (70 млрд долл.США), или около 2,6% ВВП.

Чтобы продолжать финансировать войну, РФ вынуждена повышать налоги и акцизы, а также сокращать расходы на социальную сферу и государственные инвестиционные проекты.

Обстрел 20 января: что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 20 января россияне нанесли удар по Украине. В общем враг использовал:

1 противокорабельную ракету "Циркон";

18 баллистических ракет "Искандер-М/С-300";

15 крылатых ракет X-101;

339 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский после обстрела 20 января рассказал, что Украина использовала ракет ПВО на 80 млн евро, чтобы отразить атаку.

При этом президент отметил, что ракеты ПВО прибыли в Украину за сутки до обстрела 20 января, что существенно помогло для отражения атаки.

После атаки в ряде регионов ввели аварийные отключения электроэнергии. Также в Киеве и Днепре были проблемы с теплоснабжением: в столице они продолжаются до сих пор.