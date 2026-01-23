Витратили річний бюджет Великого Новгорода: у ГУР підрахували вартість атаки РФ 20 січня

Російські окупанти в ніч на 20 січня завдали масованого ракетно-дронового удару по території України. Загалом ворог використав 372 засоби повітряного нападу.

Загальна вартість використаного озброєння перевищує 131 мільйон доларів США (понад 10,2 мільярда рублів). Ця сума приблизно дорівнює річному бюджету міста Великий Новгород, населення якого складає 220 тисяч осіб. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

За даними видання "БеZФормата", сума доходів на 2026-й рік в бюджеті міста складає 8,8 мільярда рублів, а сума видатків — 8,9 мільярда.

У ГУР зазначили, що сума, витрачена на один обстріл, приблизно дорівнює третині річного бюджету цілих регіонів Росії — Калмикії та Ненецького автономного округу.

"За таку суму можна було б збудувати сучасний, повністю укомплектований онкологічний центр, здатний рятувати тисячі життів. Крім того, цих коштів вистачило б на реалізацію сотень регіональних і національних соціальних проєктів", — зазначили в ГУР.

Відео дня

У відомстві також нагадали, що минулого року в Росії був рекордний дефіцит бюджету — він сягнув 5,6 трлн рублів (70 млрд дол.США), або близько 2,6% ВВП.

Аби продовжувати фінансувати війну, РФ змушена підвищувати податки та акцизи, а також скорочувати видатки на соціальну сферу та державні інвестиційні проєкти.

Обстріл 20 січня: що відомо

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 січня росіяни завдали удару по Україні. Загалом ворог використав:

1 протикорабельну ракету "Циркон";

18 балістичних ракет "Іскандер-М/С-300";

15 крилатих ракет X-101;

339 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інші.

Президент України Володимир Зеленський після обстрілу 20 січня розповів, що Україна використала ракет ППО на 80 млн євро, аби відбити атаку.

При цьому президент зазначив, що ракети ППО прибули в Україну за добу до обстрілу 20 січня, що суттєво допомогло для відбиття атаки.

Після атаки в низці регіонів запровадили аварійні відключення електроенергії. Також у Києві та Дніпрі були проблеми з теплопостачанням: у столиці вони тривають і досі.