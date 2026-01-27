Вторую ночь подряд: Краснодарский край и Курск РФ атаковали дроны, местные жаловались на взрывы (фото)

В ночь на 27 января Россию атаковали беспилотники: жители Славянского района Краснодарского края РФ и Курска пожаловались на серию мощных взрывов на фоне обстрелов.

Один и тот же район Краснодарской области в России вторую ночь подряд оказался под ударом дронов: накануне там БпЛА поразили местный нефтеперерабатывающий завод. О повторной атаке на регион сообщили российские Telegram-каналы.

Атака на Краснодарский край РФ

Воздушную тревогу в регионе объявили еще около полуночи. Российские мониторинговые каналы предупреждали о движении дронов курсом на область. "Росавиация" ввела ограничения в аэропорту Краснодара на посадку и вылет самолетов.

Скриншот | предупреждения об угрозе БпЛА для Краснодарского края РФ

Впоследствии в местных пабликах начала появляться информация об атаке на регион. Очевидцы пожаловались медиа, что взрывы начали раздаваться около 01:40 часов: их было слышно в разных частях Славянского района области.

"Очевидцы утверждают, что слышали "басовые взрывы и жужжание мотора" со стороны Азовского моря", — говорится в сообщении.

В целом очевидцы насчитали около 10 взрывов. Информации о последствиях атаки на момент публикации не поступало.

Скриншот | жители Славянского района Краснодарской области РФ насчитали около 10 взрывов

Стоит отметить, что в ночь на 26 января дроны также атаковали Краснодарский край РФ. В сети сообщили об обстреле города Славянск-на-Кубани, где под ударом оказался НПЗ.

Атака на Курск

Кроме этого, в ночь на 27 января жители российского Курска жаловались на атаку беспилотников. По информации местных каналов, взрывы в городе слышали около 01:00 часов, также очевидцы видели яркие вспышки в небе на фоне обстрела.

В целом жители Курска насчитали около 5-7 сильных взрывов в разных районах города. Данных о последствиях атаки на момент публикации не было, российские власти обстрел не комментировали.

Скриншот | сообщения россиян об атаке дронов на Курск

Напомним, в ночь на 25 января после серии взрывов российский Белгород оказался без света: россияне жаловались на массированную атаку HIMARS.

В ночь на 22 января беспилотники поразили морской порт в Краснодарском крае РФ: загорелись терминалы и были погибшие.