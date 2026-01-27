Другу ніч поспіль: Краснодарський край та Курськ РФ атакували дрони, місцеві скаржилися на вибухи (фото)

У ніч на 27 січня Росію атакували безпілотники: мешканці Слов'янського району Краснодарського краю РФ та Курська поскаржилися на серію потужних вибухів на тлі обстрілу.

Один і той же район Краснодарської області в Росії другу ніч поспіль опинився під ударом дронів: напередодні там БпЛА уразили місцевий нафтопереробний завод. Про повторну атаку на регіон повідомили російські Telegram-канали.

Атака на Краснодарський край РФ

Повітряну тривогу у регіоні оголосили ще близько опівночі. Російські моніторингові канали попереджали про рух дронів курсом на область. "Росавіація" запровадила обмеження в аеропорту Краснодара на посадку та виліт літаків.

Скриншот | попередження про загрозу БпЛА для Краснодарського краю РФ

Згодом у місцевих пабліках почала з'являтися інформація про атаку на регіон. Очевидці поскаржилися медіа, що вибухи почали лунати близько 01:40 години: їх було чутно у різних частинах Слов'янського району області.

"Очевидці стверджують, що чули "басові вибухи та дзижчання мотора" з боку Азовського моря", — йдеться у повідомленні.

Загалом очевидці нарахували близько 10 вибухів. Інформації про наслідки атаки на момент публікації не надходило.

Скриншот | мешканці Слов'янського району Краснодарської області РФ нарахували близько 10 вибухів

Варто зазначити, що у ніч на 26 січня дрони також атакували Краснодарський край РФ. У мережі повідомили про обстріл міста Слов'янськ-на-Кубані, де під ударом опинився НПЗ.

Атака на Курськ

Окрім цього, у ніч на 27 січня мешканці російського Курська скаржилися на атаку безпілотників. За інформацією місцевих каналів, вибухи у місті чули близько 01:00 години, також очевидці бачили яскраві спалахи у небі на тлі обстрілу.

Загалом мешканці Курська нарахували близько 5-7 сильних вибухів у різних районах міста. Даних щодо наслідків атаки на момент публікації не було, російська влада обстріл не коментувала.

Скриншот | повідомлення росіян про атаку дронів на Курськ

Нагадаємо, у ніч на 25 січня після серії вибухів російський Бєлгород опинився без світла: росіяни скаржилися на масовану атаку HIMARS.

У ніч на 22 січня безпілотники уразили морський порт у Краснодарському краю РФ: загорілися термінали та були загиблі.