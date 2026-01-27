В Одессе из-за атаки "Шахедов" серьезные разрушения: повреждены дома, церковь и детский сад, бушуют пожары (фото)
В результате ночной атаки "Шахедов" в Одессе возросло количество пострадавших. В городе зафиксировано много разрушений и масштабные пожары, под завалами одного из разрушенных домов могут быть люди.
Под ударом ночью 27 января в Одессе оказались несколько жилых многоэтажек и частные дома, а также детский сад и здание церкви в центральной части города. О последствиях обстрела рассказал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
По его информации, количество раненых в Одессе возросло до трех человек. Однако это количество может возрасти, поскольку в Хаджибейском районе города, где сейчас ситуация самая сложная, из-за атаки была разрушена часть жилого дома: под завалами могли оказаться люди, сообщил Лысак.
"Самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе — там разрушена часть жилого дома. Предварительно, под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы не останавливаются ни на минуту", — отметил чиновник.
В результате атаки на локациях в Одессе поднялись масштабные пожары, добавил чиновник.
Спасатели и другие оперативные службы продолжают работать на местах. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти людей из заблокированных помещений и эвакуировать многих жителей домов.
Данные о последствиях обстрела города уточняются.
Атака на Одессу: что известно
Взрывы в Одессе прогремели около 02:20 часов: перед этим Воздушные силы и мониторинговые каналы предупреждали о движении дронов с моря курсом на город. После этого местные СМИ и власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в городе, разрушениях и пожаре.
По предварительным данным мониторинговых каналов, враг направил на Одессу этой ночью около 15 ударных беспилотников.
Напомним, россияне вечером 26 января атаковали Харьков ракетами и дронами: в ОВА сообщили, что почти весь город и область обесточены из-за обстрела.
26 января министр культуры Татьяна Бережная информировала, что россияне ударили по Киево-Печерской лавре.