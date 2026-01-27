В Одесі через атаку "Шахедів" серйозні руйнування: пошкоджені будинки, церква і дитячий садок, вирують пожежі (фото)

Внаслідок нічної атаки "Шахедів" в Одесі зросла кількість постраждалих. У місті зафіксовано багато руйнувань та масштабні пожежі, під завалами одного зі зруйнованих будинків можуть бути люди.

Під ударом уночі 27 січня в Одесі опинилися кілька житлових багатоповерхівок та приватні будинки, а також дитячий садок та будівля церкви у центральній частині міста. Про наслідки обстрілу розповів голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його інформацією, кількість поранених в Одесі зросла до трьох осіб. Однак ця кількість може зрости, оскільки у Хаджибейському районі міста, де зараз ситуація найскладніша, через атаку було зруйновано частину житлового будинку: під завалами могли опинитися люди, повідомив Лисак.

"Найскладніша ситуація на одній з локацій у Хаджибейському районі — там зруйновано частину житлового будинку. Попередньо, під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи не зупиняються ні на хвилину", — зазначив посадовець.

Внаслідок атаки на локаціях в Одесі здійнялися масштабні пожежі, додав посадовець.

Рятувальники та інші оперативні служби продовжують працювати на місцях. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати людей із заблокованих приміщень та евакуювати багатьох мешканців будинків.

Дані щодо наслідків обстрілу міста уточнюються.

Атака на Одесу: що відомо

Вибухи в Одесі пролунали близько 02:20 години: перед цим Повітряні сили та моніторингові канали попереджали про рух дронів з моря курсом на місто. Після цього місцеві ЗМІ та влада повідомили про пошкодження об'єкта інфраструктури у місті, руйнування та пожежу.

За попередніми даними моніторингових каналів, ворог спрямував на Одесу цієї ночі близько 15 ударних безпілотників.

