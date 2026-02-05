"Целые и невредимые": украинские бойцы показали кадры спасения из плена двух штурмовиков с помощью БпЛА (видео)

Неподалеку от Гуляйполя Силам обороны с помощью беспилотника типа "Вампир" удалось спасти из плена двух штурмовиков, ликвидировав оккупантов.

Двое воинов 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло попали в плен россиян во время боев в Запорожье, однако украинским военным удалось их освободить. Историей порутянку поделились 4 февраля в Telegram-канале 1 ОШП.

Военные рассказали, что ситуация вблизи Гуляйполя вдруг резко осложнилась, что позволило российским пехотинцам приблизиться вплотную к позициям Сил обороны, несмотря на предупреждения командиров. Так они захватили двух штурмовиков в плен.

Россияне уже пытались вывести захваченных бойцов в свой тыл, однако их перемещение вместе с пленными удалось быстро отследить с командного пункта. Тогда было решено, что следует аккуратно применить сбросы с тяжелого ударного беспилотника типа "Вампир", чтобы помочь собратьям.

Точные удары ликвидировали российских оккупантов, которые пытались вывести пленных штурмовиков. Сами же захваченные бойцы остались целыми и невредимыми: благодаря "ювелирной работе" они не получили никаких ранений и вернулись в ряды своих побратимов.

"Ничего не делать — это на 100% довести людей до могилы. Все равно их завели бы куда-то, устроили допрос и, скорее всего, обнулили", — рассказал об операции спасения командир батальона с позывным "Шквал".

Ситуация возле Гуляйполя: последние новости

2 февраля подразделения 225 отдельного штурмового полка рассказали, как удалось вовремя обнаружить и обезвредить российский десант под Гуляйполем. Вражеская техника двигалась по промерзшей грунтовой дороге, влетев в село под Гуляйполем.

В январе спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявлял, что ВС РФ перебрасывают десантников под Гуляйполе и Орехов.

Аналитики DeepState также в январе объясняли, что делают россияне с Гуляйполем. По их данным, ВС РФ продолжают поглощать город, однако бои продолжаются.