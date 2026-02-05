"Цілі та неушкоджені": українські бійці показали кадри порятунку з полону двох штурмовиків за допомогою БпЛА (відео)

Неподалік від Гуляйполя Силам оборони за допомогою безпілотника типу "Вампір" вдалося врятувати з полону двох штурмовиків, ліквідувавши окупантів.

Двоє воїнів 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла потрапили у полон росіян під час боїв на Запоріжжі, однак українським військовим вдалося їх визволити. Історією порутянку поділилися 4 лютого у Telegram-каналі 1 ОШП.

Військові розповіли, що ситуація поблизу Гуляйполя раптом різко ускладнилася, що дозволило російським піхотинцям наблизитися упритул до позицій Сил оборони, незважаючи на попередження командирів. Так вони захопили двох штурмовиків у полон.

Росіяни вже намагалися вивести захоплених бійців у свій тил, проте їхнє переміщення разом з полоненими вдалося швидко відстежити з командного пункту. Тоді було вирішено, що слід акуратно застосувати скиди з важкого ударного безпілотника типу "Вампір", аби допомогти побратимам.

Точні удари ліквідували російських окупантів, що намагалися вивести полонених штурмовиків. Самі ж захоплені бійці залишилися цілими та неушкодженими: завдяки "ювелірній роботі" вони не зазнали жодних поранень й повернулися до лав своїх побратимів.

"Нічого не робити — це на 100% довести людей до могили. Все одно їх завели б кудись, влаштували допит і, найімовірніше, обнулили", — розповів про операцію порятунку командир батальйону з позивним "Шквал".

Ситуація біля Гуляйполя: останні новини

2 лютого підрозділи 225 окремого штурмового полку розповіли, як вдалося вчасно виявити та знешкодити російський десант під Гуляйполем. Ворожа техніка рухалась промерзлою ґрунтовою дорогою, влетівши у село під Гуляйполем.

У січні речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявляв, що ЗС РФ перекидають десантників під Гуляйполе та Оріхів.

Аналітики DeepState також у січні пояснювали, що роблять росіяни з Гуляйполем. За їхніми даними, ЗС РФ продовжують поглинати місто, проте бої продовжуються.