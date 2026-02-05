Ночью россияне атаковали Киев: повреждены жилые дома и детский сад, все последствия обстрела (фото, видео)

В ночь на 5 февраля россияне атаковали Украину ударными беспилотниками, направив дроны на Киев. По городу поднялись пожары и есть разрушения, по меньшей мере два человека пострадали в результате обстрела.

Последствия российской атаки фиксируются сразу в четырех районах столицы: Дарницком, Оболонском, Соломенском и Шевченковском. В ГСЧС утром рассказали о последствиях обстрела и показали кадры их ликвидации.

По данным спасателей, из-за атаки ВС РФ пожар поднялся вблизи парковочной площадки в Оболонском районе: там пожарным удалось ликвидировать возгорание двух автомобилей. Об этом также ночью сообщал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, комментируя первые последствия обстрела россиян.

В Соломенском районе из-за атаки российских дронов пострадали по меньшей мере четыре жилых дома: в них взрывная волна повредила окна. Также зафиксированы повреждения на территории местного детского сада и хозяйственной постройки.

Відео дня

В Шевченковском районе столицы случилось попадание вражеского дрона. Беспилотник попал по 4-этажному офисному зданию, в результате чего на месте поднялся пожар. Пожарным уже удалось его ликвидировать.

Другие последствия атаки на столицу уточняются, данные о пострадавших могут меняться, отметили в ГСЧС.

В то же время полиция Киева уточнила, что последствия атаки врага также фиксируются в Дарницком районе столицы. Там поврежден фасад жилого дома.

Количество пострадавших, по данным полиции, двое: это жительницы Соломенского района Киева, женщины 79 и 89 лет.

Полиция Киева показали последствия атаки РФ на столицу в ночь на 5 февраля

Ночная атака 5 февраля — что известно о последствиях по областям

Кроме Киева, ночью под обстрелом оказалась область. По информации председателя Киевской областной военной администрации Николая Калашника, последствия зафиксированы в Вышгородском районе: там поврежден частный жилой дом и пострадал мужчина.

Враг ночью атаковал Сумы дронами: и. о. городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в Сумах зафиксировано попадание во двор многоквартирного дома в Заречном районе. Россияне направили на город дрон типа "Герань-2", отметил Кобзарь, из-за чего в здании выбито более 50 окон, повреждены автомобили. Предварительно, обошлось без раненых и погибших.

Напомним, 4 февраля мониторинговые каналы предупредили, что россияне готовятся к новой массированной атаке по Украине в ближайшее время.

Вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба 4 февраля рассказал, что ВС РФ в ночь на 3 февраля направили 5 баллистических ракет по киевской ТЭЦ-4.