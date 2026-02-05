Уночі росіяни атакували Київ: пошкоджені житлові будинки і дитячий садок, усі наслідки обстрілу (фото, відео)

У ніч на 5 лютого росіяни атакували Україну ударними безпілотниками, спрямувавши дрони на Київ. По місту здійнялися пожежі та є руйнування, щонайменше двоє людей постраждали внаслідок обстрілу.

Наслідки російської атаки фіксуються одразу у чотирьох районах столиці: Дарницькому, Оболонському, Солом'янському та Шевченківському. У ДСНС уранці розповіли про наслідки обстрілу та показали кадри їх ліквідації.

За даними рятувальників, через атаку ЗС РФ пожежа здійнялася поблизу паркувального майданчика в Оболонському районі: там вогнеборцям вдалося ліквідувати займання двох автомобілів. Про це також уночі повідомляв голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, коментуючи перші наслідки обстрілу росіян.

У Солом'янському районі через атаку російських дронів постраждали щонайменше чотири житлових будинки: у них вибухова хвиля пошкодила вікна. Також зафіксовані пошкодження на території місцевого дитячого садка і господарчої споруди.

У Шевченківському районі столиці трапилося влучання ворожого дрона. Безпілотник поцілив по 4-поверховій офісній споруді, внаслідок чого на місці здійнялася пожежа. Вогнеборцям вже вдалося її ліквідувати.

Інші наслідки атаки на столицю уточнюються, дані щодо постраждалих можуть змінюватися, зазначили у ДСНС.

Водночас поліція Києва уточнила, що наслідки атаки ворога також фіксуються у Дарницькому районі столиці. Там пошкоджений фасад житлового будинку.

Кількість постраждалих, за даними поліції, двоє: це мешканки Солом'янського району Києва, жінки 79 та 89 років.

Поліція Києва показали наслідки атаки РФ на столицю у ніч на 5 лютого

Нічна атака 5 лютого — що відомо про наслідки по областях

Окрім Києва, уночі під обстрілом опинилася область. За інформацією голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, наслідки зафіксовано у Вишгородському районі: там пошкоджений приватний житловий будинок та постраждав чоловік.

Ворог уночі атакував Суми дронами: в. о. міського голови Артем Кобзар повідомив, що у Сумах зафіксовано влучання у двір багатоквартирного будинку у Зарічному районі. Росіяни спрямували на місто дрон типу "Герань-2", зазначив Кобзар, через що у будівлі вибито понад 50 вікон, пошкоджені автомобілі. Попередньо, обійшлося без поранених та загиблих.

Нагадаємо, 4 лютого моніторингові канали попередили, що росіяни готуються до нової масованої атаки по Україні найближчим часом.

Віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба 4 лютого розповів, що ЗС РФ у ніч на 3 лютого спрямували 5 балістичних ракет по київській ТЕЦ-4.