"Крайне необходимо дойти": военный указал, на какой стратегический населенный пункт на Харьковщине нацелились ВС РФ

Россияне пытаются прорваться к населенному пункту Барвенково в Харьковской области. Барвенково имеет стратегическое значение и враг хочет туда выйти уже в ближайшее время.

ВС РФ хотят захватить этот стратегический узел, чтобы перекрыть Силам обороны логистику. Об этом рассказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире телеканала FREEДОМ 5 февраля.

Военный предупредил, что россияне сейчас реализуют свою цель дойти до населенного пункта. Для этого враг пользуется картами времен еще Второй мировой войны и представляет себе, что таким образом удастся ухудшить логистику для украинских защитников.

"Пользуясь картами Второй мировой войны, противник понимает, что, выходя к Барвенково, он может получить результат по блокированию логистики из Днепра в Краматорск и Славянск", — пояснил Федоренко.

Россияне даже поставили перед собой амбициозную цель дойти до Барвенково уже в ближайшие недели. В перспективе враг намерен сделать это в конце зимы — начале весны, отметил военный.

Командование ВС РФ ожидает, что в случае захвата этого стратегического узла украинские подразделения столкнутся с критическими проблемами с логистикой до середины 2026 года.

Однако, как считает Федоренко, этого россиянам достичь не удастся. Сейчас Силы обороны срывают намерения оккупантов по обрезанию логистики в районе Барвенково.

Стоит заметить, что в конце января 2026 года ВС РФ совершили атаку на поезд в Харьковской области сообщением Барвенково — Львов — Чоп. Россияне ударили по нему "Шахедами" прицельно, в результате чего было известно о погибших и пострадавших. После этого в "Укрзализныце" назвали железнодорожный участок Лозовая — Барвенково — Краматорск зоной повышенного риска из-за угрозы повторных обстрелов, людей призывают пользоваться автобусным объездом.

Напомним, накануне командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди назвал потери россиян за январь 2026 года: они второй раз за все время полномасштабной войны превысили количество новобранцев.

Также источники "Радио Свобода" в Генеральном штабе рассказали, как блокировка Starlink россиянам повлияла на боевые действия на фронте.