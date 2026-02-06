"Вкрай необхідно дійти": військовий вказав, на який стратегічний населений пункт на Харківщині націлилися ЗС РФ

Росіяни намагаються прорватися до населеного пункту Барвінкове у Харківській області. Барвінкове має стратегічне значення й ворог хоче туди вийти вже найближчим часом.

ЗС РФ хочуть захопити цей стратегічний вузол, аби перекрити Силам оборони логістику. Про це розповів командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в етері телеканалу FREEДОМ 5 лютого.

Військовий попередив, що росіяни зараз реалізують свою мету дійти до населеного пункту. Для цього ворог послуговується картами часів ще Другої світової війни й уявляє собі, що у такий спосіб вдасться погіршити логістику для українських оборонців.

"Користуючись картами Другої світової війни, противник розуміє, що, виходячи до Барвінкового, він може отримати результат по блокуванню логістики з Дніпра до Краматорська і Слов’янська", — пояснив Федоренко.

Росіяни навіть поставили перед собою амбітну мету дійти до Барвінкового вже найближчими тижнями. У перспективі ворог має наміри зробити це наприкінці зими — на початку весни, зазначив військовий.

Командування ЗС РФ очікує, що у випадку захоплення цього стратегічного вузла українські підрозділи зіштовхнуться з критичними проблемами з логістикою до середини 2026 року.

Однак, як вважає Федоренко, цього росіянам досягти не вдасться. Зараз Сили оборони зривають наміри окупантів щодо обрізання логістики у районі Барвінкового.

Варто зауважити, що наприкінці січня 2026 року ЗС РФ здійснили атаку на поїзд у Харківській області сполученням Барвінкове — Львів — Чоп. Росіяни вдарили по ньому "Шахедами" прицільно, внаслідок чого було відомо про загиблих та постраждалих. Після цього в "Укрзалізниці" назвали залізничну ділянку Лозова — Барвінкове — Краматорськ зоною підвищеного ризику через загрозу повторних обстрілів, людей закликають користуватися автобусним об'їздом.

Нагадаємо, напередодні командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді назвав втрати росіян за січень 2026 року: вони вдруге за весь час повномасштабної війни перевищили кількість новобранців.

Також джерела "Радіо Свобода" у Генеральному штабі розповіли, як блокування Starlink росіянам вплинуло на бойові дії на фронті.