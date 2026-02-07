"Было шумно": посетителей Буковеля напугал "Шахед" (видео)

Людей, которые отдыхают на курорте Буковель в Карпатах, услышали российский беспилотник. "Шахед" пролетел практически всю Украину.

Рано утром в субботу, 7 февраля, туристов, отдыхающих на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области, разбудил звук российского дрона. Соответствующее видео появилось в сети.

На кадрах, которые обнародовали в сети, хорошо слышно звук работы двигателя вражеского дрона, однако самого БПЛА не заметно.

"И до Буковеля долетело", — констатирует автор ролика.

Также он отмечает, что в Буковеле "было шумно".

Комментарий Фото: соцсети

В свою очередь комментаторы рекомендуют "держаться" посетителям курорта.

Российская атака на Прикарпатье 7 февраля

В течение ночи 7 февраля россияне направили большое количество ударных беспилотников и крылатых ракет типа "Калибр" в направлении Ивано-Франковской области. Основное количество "Шахедов" и ракет ВС РФ направили на город Бурштын, где расположена тепловая электростанция.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отмечал, что в результате попаданий по энергетическим объектам ситуация остается критической.

Согласно графикам "Прикарпатьеоблэнерго", свет будут подавать только на 4-5 часов в день, подчеркивал глава города.

Напомним, ранее стало известно, что "Прикарпатьеоблэнерго" не применял графики почасовых и аварийных отключений для Буковеля, поскольку тот закупает 15 мегаватт за рубежом. Кроме того, курорт имеет собственную сеть генераторов.