"Было шумно": посетителей Буковеля напугал "Шахед" (видео)
Людей, которые отдыхают на курорте Буковель в Карпатах, услышали российский беспилотник. "Шахед" пролетел практически всю Украину.
Рано утром в субботу, 7 февраля, туристов, отдыхающих на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области, разбудил звук российского дрона. Соответствующее видео появилось в сети.
На кадрах, которые обнародовали в сети, хорошо слышно звук работы двигателя вражеского дрона, однако самого БПЛА не заметно.
"И до Буковеля долетело", — констатирует автор ролика.
Также он отмечает, что в Буковеле "было шумно".
В свою очередь комментаторы рекомендуют "держаться" посетителям курорта.
Российская атака на Прикарпатье 7 февраля
В течение ночи 7 февраля россияне направили большое количество ударных беспилотников и крылатых ракет типа "Калибр" в направлении Ивано-Франковской области. Основное количество "Шахедов" и ракет ВС РФ направили на город Бурштын, где расположена тепловая электростанция.
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отмечал, что в результате попаданий по энергетическим объектам ситуация остается критической.
Согласно графикам "Прикарпатьеоблэнерго", свет будут подавать только на 4-5 часов в день, подчеркивал глава города.
Напомним, ранее стало известно, что "Прикарпатьеоблэнерго" не применял графики почасовых и аварийных отключений для Буковеля, поскольку тот закупает 15 мегаватт за рубежом. Кроме того, курорт имеет собственную сеть генераторов.