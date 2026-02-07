"Було шумно": відвідувачів Буковелю налякав "Шахед" (відео)

Людей, які відпочивають на курорті Буковель у Карпатах, почули російський безпілотник. "Шахед" пролетів практично усю Україну.

Рано вранці у суботу, 7 лютого, туристів, які відпочивають на гірськолижному курорті Буковель у Івано-Франківській області, розбудив звук російського дрона. Відповідне відео з'явилося у мережі.

На кадрах, які оприлюднили у мережі, добре чутно звук роботи двигуна ворожого дрона, проте самого БПЛА не помітно.

"І до Буковеля долетіло", — констатує автор ролика.

Також він наголошує, що у Буковелі "було шумно".

Коментар Фото: соцмережі

Своєю чергою коментатори рекомендують "триматися" відвідувачам курорту.

Російська атака на Прикарпаття 7 лютого

Упродовж ночі 7 лютого росіяни спрямували велику кількість ударних безпілотників та крилатих ракет типу "Калібр" у напрямку Івано-Франківської області. Основну кількість "Шахедів" та ракет ЗС РФ спрямували на місто Бурштин, де розташована теплова електростанція.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначав, що внаслідок влучань по енергетичних об’єктах ситуація залишається критичною.

Згідно з графіками "Прикарпаттяобленерго", світло на день подаватимуть лише на 4-5 годин, наголошував очільник міста.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Прикарпаттяобленерго" не застосовував графіки погодинних та аварійних відключень для Буковеля, оскільки той закуповує 15 мегават за кордоном. Крім того, курорт має власну мережу генераторів.