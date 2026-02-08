ВСУ освободили село на Запорожье (видео)

Украинские военные освободили село Терноватое на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Соответствующее видео появилось в сети. Его опубликовал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram.

На нем видно военнослужащих с украинским флагом, которые также держат в руках трофейный флаг РФ.

"Россияне иногда выкладывают в сеть свои... так называемые победы на час... Мы находимся в Терноватом и делаем свое дело. Терноватое наше, украинское", — сказал военный, добавив, чтобы россияне сдавались в плен.

Ситуация в Терноватом

Еще 31 января аналитики проекта DeepState сообщали, что враг активно использовал тактику пропитки в этом селе. За две недели до этого ВСУ несколько раз проводили зачистку села.

"Интересна история пленного кацапа, который еще в декабре зашел в село. Все это время их группа из трех человек скрывалась в селе — мародерила и бухала. Однажды командир группы набухался и старшее командование дало приказ обнулить командира, что было и сделано. В январе этот урод и его раненый любовник были взяты в плен", — сообщали в DeepState.

Ранее сообщалось, что активность российских оккупационных войск на фронте снизилась более чем вдвое, что связано с морозами и морально-психологическим состоянием противника.

